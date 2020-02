"Ďakujeme" pán Blaha...ste výnimočný a úžasný..spolu rastieme!..ALE...

"Ďakujeme"....,pridajte sa aj Vy Ján, Pavol, Peter, Michal...ale aj Janka, Ľubka, Anna a Vierka čo žijete z 330 EUR mesačne..v Poltári..Krtíši..Gelnici...Detve...Oravskej Lesnej..v Liptovskom Hrádku aj v Sečovciach..ALE...

Chceme "poďakovať" , Vám pán Blaha, len spolu rastieme, len spolu sme silní a spolu sme pracujúca trieda, čo tu všetko vybudovala. Ste úžasný, ste skvelý ako to robíte, ALE mám pár dotazov a pár nevyjasnených faktov, a isto aj Ján, Pavol, Peter, Michal...ale aj Janka, Ľubka, Anna a Vierka čo žijete z 334,30 EUR mesačne (minimálny dôchodok) v roku 2020......v Poltári..Krtíši..Gelnici...Detve...Oravskej Lesnej..v Liptovskom Hrádku aj v Sečovciach.

Pán Blaha, podľa oficiálnych údajov ste poslancom NRSR za stranu SMER SD od roku 2012 a prijali ste celkove spolu s paušálnymi náhradami plat (po zvyseni pre rok 2019 až o 1500 EUR medziročne) za tých 8 rôčkov úctihodných 340 000 EUR ...to je skvelých takmer 2 533 EUR MESAČNE. Poslanec zastupuje spravodlivých ľudí na Slovensku a navrhuje zákony v ich prospech, v prospech pracujúcej triedy čo tvorí budúcnosť, v prospech Jána a Pavla z Ľubietovej, pre Aničku zo Šebešťanovej, pre Jána z Dovalova a mnohých iných.

Váš výsledok za 2 roky sú ale LEN 2 návrhy zákona so skupinou poslancov (teda ani nie sám ale kolektívna práca). Za takmer 3000 DNÍ...2 návrhy? ....Slovom DVA? .....Prečo pán Blaha? ....nedalo sa viac, veď tak krásne vyprávate na tých stretnutiach od začiatku roka 2020 čo všetko robil SMER SD za 12 rokov a za čo bojujete za pracujúcu triedu? ..info inak tu: http://ttps://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/sslp&Text=&CisObdobia=7&FullText=True&StateID=&CategoryID=-1&PredkladatelID=-1&Predkladatel=&PredkladatelPoslanecId=885&Ciastka=&CisloZz=

Zato ste overiteľne LEN od leta 2018 dali viac ako 1 100 statusov na FB v priemernej dĺžke 500 slov na status....tzn. viac ako 500 000 slov kde naozaj úžasne podporujete pracujúci ľud...naozaj podporujete ...otvárate oči.... Ľubkovi z Topolčian, Veronike z Nového Mesta nad Váhom aj Ondrejovi zo Svinnej....ako to tu všetko chodí a ...ako vy ako poslanec za nich bojujete.....ako VLÁDNETE....pán poslanec...VLÁDNETE.......a výsledok je 500 000 slov a navrhy 2 zakonov?.....?????...jaj, počkať..ešte 2 knižky z tých 500 000 slov ako výcuc..BEST OF....Pán poslanec...to chcete povedať , že ak by ste boli na FB už od roku 2012 keď ste zasadli do poslaneckej lavice napíšete až 2,6 milióna slov a cca 5 888 statusov?..to vážne..namiesto zákonov?

Viete že Zákon o Preukazovaní majetku má cca 11 000 Slov a cca 33 paragrafov? Nie je dokonalý, ale však všetko sa dá zlepšiť. Prečo ste z vôle ľudu nespravili namiesto statusov a tých 500 000 slov na kapitalistickom hnusnom FB, a namiesto dvoch súkromných knižiek za tých 8 rokov parlamente cca aspoň obdobných 47 Zákonov pre ľud SR?.........pýtajú sa viacerí?...PREČO..........Viete čo by dnes Juraj z Medzilaboriec, Marek z Dunajskej Stredy a Evka z Ilavy mali z toľkých prospešných zákonov? aspoň 1200 minimálny dôchodok.....úplne ale,že úplne bezplatné zdravotníctvo....vnúčikovia by mali zadarmo materskú škôlku...materská na úrovni 1000 EUR pre každú mamičku ....pre vnúčikov aspoň 150 EUR mesačne....atď.

.......alebo stačilo poslať tých 340 000 dôchodcom a 10 seniorov by dostavalo plných 8 rokov krásnych 340 EUR mesačne ako bonus k úbohej almužne volanej dôchodok

Viete koľko hodín odpracuje ten pracujúci ľud za linkou v 4 zmennej prevádzke a koľko vyrobí áut, výrobkov atď za Vašich 8 rokov? Takmer 15 000 hodin...nočné...víkendy..mozole...drina...zlé pracovné podmienky......výsledkom sú tisíce áut...tisíce ks výrobkov...výliskov...potraviny..oceľ...služby....z toho desiatky tisíc EUR na dane...pre štát...aj pre Vás pán Blaha.. čo je viac? DVA..slovom dva zákony alebo tisíce výrobkov? Pot a drina alebo pohodlie kresielka a nič neriešiaci status? A čo roky driny Vás, seniorov, čo budovali tie škôlky, nemocnice, byty, fabriky za socializmu?.....áno aj Vy Július z Drietomej, Miroslava z Kubína, Monika z Vernára a Janka zo Žiliny. Hmmm, pán Blaha...aj Fero mi v krčme medzi rečou povedal..."za 8 rokov by sme už mali byť v raji keby som bol v NRSR a nie v *iti kde sme v roku 2020"

Pán Blaha, Noro z Nitry , inak má až 380 EUR dôchodok a ma aj dohodu kdesi v SBSke, sa ma pýtal , že vás síce uznáva za to,že neuznávate kolenačkovú politiku západu tým ..onééé, mocnostiam, ako zvyknete na FB vyprávať, ale že bol aj v Rusku, aj v Bielorusku, zažil aj 68'' s pásmi tankov na cestách....ale či teda aj tá kolenačková politika smerom k Rusku nie je také poklonkovanie mocnosti? Rusom strašne moc ďakujeme, oslobodili nás, perfektné, všetka česť vraví Noro, ale akosi neverí, že po tých skúsenostiach to tu raz opäť nezaberú? Nič moc vraví NORO, 3X menšia minimálka...dožitie katastrofa...šlapačky už si nevie predstaviť...nuž a vraví, že Vám je hej, keď si voľkáte s Volodinom a spol..ale pri tých služobkách mu to príde, že paktujete s Rusmi na obsadení našej vlasti....ako taky agent....pssst..ale to len tíško spomenul...to snáď nebude pravda...snáď..

Minule ešte k tomu zistil ze v Moskve https://davdva.sk/video-lubos-blaha-prednasal-na-univerzite-mgimo/ a v Minsku ( https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2431142313791000/ ste aj za jeho dane prezentovali vlastnú sukromnu knizku, že vraj ANTIGLOBALISTA. Ucel cesty uplne iny podla záznamov NRSRS, ale vy ste sli propagovat vlastnu pracu? To mu akosi nesedelo...ze ako to? Platíme ho za pracu pre SR alebo za jeho sukromny prospech? Hmm, bol z toho smutny, a povedal ze co sa dalo cakat......predtym volil Meciara a aj ten ho sklamal....zas len pre seba vraj hrabal za štátne...jeho vraj nik nepodpori zo štátneho keď ide cez vikend na tržnicu predávať vlastnú mrkvu...ešte aj za stánok pýtajú..mrchy...

Nuz a Juraj z Moldavy co ma invalidku a nadava na Kanika mi k tomu píše, že mu to akosi nesedí...ten návrat k Marxizmu čo prezentujete https://www.teraz.sk/slovensko/l-blaha-vyzyvam-lavicu-aby-sa-vratila-k-/332427-clanok.html je vraj v detailoch zvrátený....on sa tomu venuje už dlhšie a vie že MARX strašne nanávidel Slovanov a volal po ich vyhladení ...Tu sú slová Karola Marxa z roku 1849: „Úplný zánik Juhoslovanov je požiadavkou európskej kultúry, pretože budú ponemčení a pomaďarčení. Je to banda lupičov a nasledujúca svetová vojna prinesie zánik Juhoslovanov. Česi, ku ktorým chceme počítať aj Moravanov a Slovákov, akokoľvek sa rečou a minulosťou od sebe líšia, nemali nikdy svoje dejiny a tento nikdy neexistujúci národ robí si nároky na samostatnosť? Nemajú žiadne právo na národnú samostatnosť a nemôžu ju nikdy dosiahnuť“.

Marxovi rétoriku prebral Hitler a vyhladil milióny za cestou k čistej rase. Tak to len podporilo Norove podozrenie že vraj pán Blaha hrá na dve strany. Hmmm, takáto genocída na Slovenskom národe a takéto blankytné reči na FB? To nebude všetko s kostolným poriadkom, aj Magda v pohostinstve v Drietomej to vravela.....a to je dlhoročná fanúšička SMERU...

Marián z Košíc sa ma minule pýtal prečo ste dali deti na súkromnú školu? Hmmm, podľa informácií ľudí zo SMERu je školstvo na výbornej úrovni a na správnej ceste. (napriek faktom o ktorom hovoria testy PISA 2019 https://www.ta3.com/clanok/1170632/slovenski-ziaci-zostavaju-podpriemerni-ukazali-testy-pisa.html

Akosi mu to nešlo do hlavy, ale vraj Vaša manželka má taký postoj ,hmm, ale asi to Majko chápe, tie výsledky sú PODPRIEMERNÉ a že je to teda hodne racionálne od Vás aj Vašej manželky..... Ale pýta sa čo teraz: On nemá tisíce pre vnúčika na takú nóbl školu....čo ste spravili keď ste v koalícii za 8 rokov aby sme mali také školy, že by sme všetci boli hrdí že pošleme naše deti do škôl a budú múdre? ......ja viem ......NIČ...teda oprava....2 návrhy zákonov za cca 3000 dní...ale ani jeden čo sa týka školstva......

Pred mesiacom Milan z Dolných Vesteníc , čo berie necelych 390 EUR dôchodku a pomáhal pri budovaní fabriky v Partizánskom dostal link s kauzami SMERU SD https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtckzSD37afZ_zGo2bqOhactb4_gnoxAidSZWxQOu7o/htmlview?fbclid=IwAR0mIaWfPT1wy7w68O4KfO9ug8t6hBUWIJGGcaYz4YFmO-BltEUk8JSSqWg a bolo to hneď po tom ako videl nahrávku Trnku s Počiatkom, kde sa Pociatek smial ako Slota ojebabral Fica o štandardnú províziu pol miliardy SKK.....hmmmm, k tomu si pozrel koľko sa udrbalo (cez 700 mil EUR čo je preboha 21 miliárd Slovenských korún) na mýte za pána Vážneho a ktorý ďalej kandiduje za SMER SD aj teraz https://www.topky.sk/cl/100371/1854199/Nevyhodny-a-neefektivny-system-myta--Zistenia-NKU-ma-vysetrit-NAKA--tvrdi-Lucansky

a bol dost´ znechutený. Pretože pán Blaha, prišlo mu to také...oligarchistické,,,také....presne také ako nemáte radi na svojich statusoch a hejtujete tých zlých oligarchov lebo presne títo oligarchovia čo okradli štát okrádajú robotnícku triedu. Hmmm, je zmätený, a je frustrovaný že už nemá komu veriť. Aj keď ste vraj použili termíny ako historický pravek, tak sa mu nepáči že Počiatek má 40 miliónovú vilu Francúzskej riviére a akosi to nesedí z jeho príjmom...ani sedláckym rozumom...a prečo s tým vtedy Fico nič neurobil.......https://www.omediach.com/tlacove-spravy/17010-navstivili-sme-pociatkovu-vilu-vo-francuzsku-patri-vsetkym-obcanom-slovenska-odkazuje-olano.

Pán Blaha, Milan si to hodil do kalkulačky a keby ste to rozdali radšej všetkým dôchodcom, ktorých je viac ako 1,4 milióna tak každému sa ujde cez 3 500 EUR---panebože viac ako 100 000 Slovenských korún......uff...jazdené autíčko....vnukovi rovnošatu...synovi s manželkou cestu do Petrohradu...a partnerke pobyt v Trenčianskych kúpeľoch....juj....zlostil sa...a už nepôjde voliť...

Martina zo Sobraniec kdesi nedávno čítala že všetkým stranám dali rovnakú otázku? :Siahli by ste na majetok ľudí, ktorí nevedia dokázať jeho pôvod?" odpoveď od SMERU bola "To je záležitosťou súdnej moci, nie politickej strany". Hmmm, akosi jej to nesedí lebo keď vidí ako je skorumpovaná súdna moc musí prísť jasný zákon ktorý musia dodržiavať aj tí sudcovia....Zakon ide od Vas...od VLADY...od Koalicie.......vraj chránite robotnikov, seniorov, bojujete.....ale ako? Necháte tým oligarchom majetky?......nechate im ich?.......asi áno podľa všetkého.....ŽIAĽ....Martina to vzdala...viete?

Naposledy sa mi Jarka z Litmanovej pochválila ako demokraticky u Vás funguje na FB diskusia, tak som si to overil, lebo ten hnusný kapitalistický FB má a uchováva aj históriu a čo čert nechcel Vy máte viac zmazaných komentárov za rok a pol ( viac ako 48 700) ako fanúšikov (48 500) https://blbec.online/blb/838-lubos-blaha...som skoro odpadol....Nieeee, neexistuje...vy bojovník za pracujúcu triedu, ten čo je za právo za akýkoľvek názor?.... hmmmmm, tak som nahliadol do tých tisícok statusov ktoré musia byť isto len nenávistné, urážajúce ....ALE...NIE je tomu tak...každý tretí je slušný..bez nadávok a urážok https://blbec.online/blb/838-lubos-blaha/deleted-comments/17?...len s iným názorom...hmmm....prečo ICH VY MAŽETE? ...má to nejak súvis s totalitou v akej Vás vychovával drahý otecko?..keď som to ukázal Jarke....vymazala profil a zanevrela na FB....aj na SMER..škoda jej hlasu...

Anička s Nemšovej pozerala koľko míňajú tie strany na kampaň a hrozné čosi...jaké milióny. Inak SMER najviac.....hmmm, nedalo sa čosi dať dôchodcom? Ale vraj vy ste iny..na statuse na FB z 25.1 u Vas visi: "Na sponzoring svojich statusov som minul niekoľko desiatok eur za posledné dni. Odkedy je volebná kampaň, moje statusy Smer prakticky vôbec nesponzoruje..."..hmmm...realita je akosi iná REALITA - 12 000 EUR za rok 2019 kedže kampanujete jedna basen stranou SMER https://www.symsite.sk/single-post/2019/12/06/Nen%C3%A1vistn%C3%BD-Blaha-m%C3%A1-najvir%C3%A1lnej%C5%A1iu-antisyst%C3%A9mov%C3%BA-str%C3%A1nku

a do konca Januara 2020 pribudlo ďalších 1700 EUR .....hmmm..to je vlastne par desiatok EUR...vlastne okolo 1370 desiatok EUR.... Hmmm, viete koľko je to dôchodkov?...VEĽA..pre nás veľa povedala Anička z Nemšovej a Rudo z Púchova...a zahodili stranícku knižku..

Roman z Vajnor nenávidí Stalina, odvliekli mu starého otca do gulagu, a preto sa zamyslel nad tým ako ste v septembri 2018 zvozili toho "zatial neusvedceneho a neodsudeneho" KISKU za kult osobnosti s treskou " Toto už nie je normálne. Toto je úplne učebnicový stalinský kult osobnosti,"...a fotecka KISKU s treskou..hmmm....10.1.2020 už treska v bufetíku od Vás na FB asi nebola tou oslavou kultu osobnosti ale priblíženie k ľuďom, k pracujúcej zriede, k obyčajným smrteľníkom... ..asi...alebo ani nie, ale len dvojaký úlisný kilometer...fuj..ako Kiska..tak aj Vy....povedal Roman, zrušil like na Vašej stránke a prešiel k ĽSNS....

Čo ale mnohých znepokojuje..v Poltári..Krtíši..Gelnici...Detve...Oravskej Lesnej..v Liptovskom Hrádku aj v Sečovciach.je to ako ste sa "vyvinuli".......z podporovateľa a navštevovateľa zlej liberálnej pohody a podporovateľa LGBTI komunity https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/minulost-neomarxistu-blahu-je-plna-prekvapeni-aha-akom-slnieckarskom-festivale-uzival na tak zanieteného ľavičiara čo by rád privítal Ruské tanky, kedže sú jediné zábezpekou trvalej prosperity . Ten prerod je nejaký..taký..neuprimný....alebo ani nie, a potom je ten vývoj u každého iný ale prirodzený....preto veríme že aj Trubanove mladé excesy sú len pravekom a že sa vyvinul správne. Taký odkaz si odniesol Matej Z Lučenca a volí namiesto vás PS/SPOLU....

Bojujeme, a Vy bojujete za pracujúcu triedu, a ste pre nich mnohých stále vzor...!!!!!!..ale nechápu, prečo chodíte na nákupy do Rakúska keď treba podporiť domácich výrobcov....nechápu prečo nadávate na kaviarenských povaľačov a potom Vás vidia na kávičke kadetade. Hmmm, prečo nie ste v továrňach, prečo nie ste tam kde hlásate že to najviac potrebujú? Prečo ste spravili len 2 navrhy zákonov za 3000 dni a až 500 000 slov na kapitalistickom FB a 2 vlastné nič neriešiacie knižky? FB pre tých ľudí nič nerieši, zákony a najmä dobré zákony ALE určite áno. Z FB sa nenajedia, nepolepšia si...z tej zaťatej päste nedostanú vyšší dôchodok, ani vnúčatkám na hračku pod stromček !!!!!!! ...Filip z Myjavy ešte k tomu dodal, že jeho odradilo aj to, že ste sa mu prihovárali vo videách ako on deťom, keď rozpráva večer rozprávku..značne afektovane a tajomne, podliezavo...a bol rozčarovaný že on nie je decko, alebo retard, máte to vraj používať len na Lillinku doma večer....a začal voliť VLASŤ.

A to nevravím o Romanke z Ličartoviec, tá keď videla že sa bratkáte a usmievate na fotke z fašistom Uhríkom tak prehovorila aj svoje deti že idú voliť Matoviča..a viete prečo?...dostala strach lebo jej rodičia zomreli v Osvienčime a vraj už nechce nikdy späť fašizmus...ani v spojení s pekným sociálnym SMEROM.

A tak rastieme...alebo vlastne už LEN strácame...prišli sme o Romanku....Filipa...Mateja...Romana...Ruda....Aničku....Jarku...Martina....Milana....Mariana...Juraja....Nora....Jána....

Moniku...Janku....z východu...zo stredu aj západu Slovenska.

Možno keby ste nežili v tej Bratislavskej bubline v Starom meste, ako to povedal ten pekný Peťko s jamkami na lícach, a ozaj zišli medzi obyčajných smrteľníkov a pracujúcich tak by ste pochopili, že nie písaním statusov robíte život na SR lepším, ale LEN a LEN písaním skvelých zákonov.

PS1:..a ak to dostane až k Vám pán Blaha každá Vaša reakcia na to , by bola len chabým pokusom o obhájenie neobhájiteľného..a ako sám vravíte "keď štekajú..a bránia sa...dobre to robíme a máme pravdu" :)

PS2:....je zváštne, že sa strašne obhajujete a ľutujete sa, keď Vám je vraj braná sloboda slova za iný názor a je to vraj útok na vaše demokratické slobody... no každý iný názor znevažujete a opovrhujete ním, tam už "vaša" sloboda slova nekorešponduje s tým, čo hlásate a všetkých by ste umlčali a útočíte tak akoby ste boli sám sudcom. No naštastie nie sme v totalite , v ktorej by ste nás radi videli a umlčali každý iný názor a ostal by len váš. Nie, MY rastieme, vďaka tomu, že vyhráva pravda, úprimnosť, čestnosť nad nenávisťou, klamstvom a zlodejstvom.

Dávame Vám a Vašej pästičke vo vláde už len 14 dní a prajeme Vám aby sa Vám všetko čo ste pustili do sveta 3x vrátilo.