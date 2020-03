Doteraz im išlo len o moc a prachy,teraz ale ide o životy a to už ich moc nezaujíma...

Keď pán s jamkami habká a tvári sa ako krízový manažér, keď Saková arogantne tvrdi,že "No a čo,...", keď Blaha chrlí nenávistný článok za článkom a klame,keď chýbajú zdravotníkom obyčajné rúška a keď sa nikto nikde nedovolá.

Od 27.Januára 2020 keď zasadol prvý krízový štáb na čele s pánom premiérom Pellegrinim uplynulo 45 dní...Čiže neuveriteľných 1080 hodín a Slovensko privítalo Koronavírus s plnou a otvorenou náručou, plne nepripravené...pán pilot premiér a krízový manažér v jednej osobe dokáže odpovedať úplne jasne len na jedinú otázku..koľko máme infikovaných...1.2..3......10...WAU....smutné počty...

To , že koľko máme pľúcnych ventilácií, ako máme pripravené odberové tímy, koľko testov a kedy sme schopní spraviť, ako máme zabezpečených lekárov a sestry po celom Slovensku aby neboli infikovaní sú otázky čo ostávajú nezodpovedané...len mlčí a klopí oči...alebo len zúri a kope. Kto by nebol nervózny, keď sa teraz naplno ukazuje to, ako sa zdravotníctvo 12 rokov humpľovalo a ako nie sme pripravení na žiadnu obdobnú pandémiu.

Keď tak sedeli v SMERE na Súmračnej ešte pred voľbami a prvý prípad ohlásilo už Taliansko, pomodlili sa Otčenáš za to, aby túto blížiacu sa tragédiu neriešili oni..ale už nová vláda. Úpenlivo sa pánko s jamkami na líčkach modlil a rátal dni....ale pandémia bola rýchlejšia....ŽIAĽ...

Pripravenosť našich ŠHR nulová...skoro 1000 hodín od zasadnutia krízového štábu a Slovensko má vraj 6000 rúšok? Tak tomu sa povie krízový manažment pán pilot. Tlieskame. Ďalší zdravotnícky materiál pomôžeme pod záštitou "humanitárnej pomoci" vyviesť mimo územia SR..WAU..https://www.branik.info/post/pravda-o-tom-pre%C4%8Do-na-slovensku-st%C3%A1le-ch%C3%BDbaj%C3%BA-ochrann%C3%A9-prostriedky-proti-koronav%C3%ADrusu

Asociácia Nemocníc Slovenska, ktorá zastrešuje skoro 28 000 pracovníkov, celú túto "prípravu" krízového riadenia za 1000 dní pod patronátom pána pilota nazvala úplne výstižne „Stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu,“ ...tlieskameeee...WAU...https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-koronavirus-sme-pripraveni-ako-komunisti-na-cernobyl-hovoria-nemocnice/

Pán pilot, tu už dávno nie sme pri fotení na bilboardy, kde je len jediný premiér, tu sme vo vážnom stave a SR je absolútne nepripravená...na všetkých úrovniach riadenia štátu. Prespali ste tých 1000 hodín nad lamentovaním, že prídete o moc a časom aj peniaze, ktoré majú mecenáši SMERU na účtoch. Nemáme pripravené nič, a teraz už len hasíme, prespali sme tú najdôležitejšiu časť...pripraviť sa...mať zdravotnícky materiál pre sestry aj ľudí, pripravené testy a testovacie tímy (viď prípad skvelej formy testovania v Južnej Korei), mať pripravené a oddelené lôžka, pľúcne ventilácie ,ľudské zdroje, funkčné informačné linky (nie nefunkčnú stránku MZSR po prvom nápore), stovky zaškolených telefonických operátorov aby pomáhali ľuďom usmerniť ich...

NEMÁME NIČ...NEMÁME ANI KRÍZOVÝ PLÁN..."ďakujeme pán pilot"...

Prečo bolo dôležité konať rázne a včasne?..https://www.aktuality.sk/clanok/771999/koronavirus-preco-musime-okamzite-konat-nazor/

...NIE dnes nie je len 10 potvrdených infikovaných...dnes je potenciálne ďalších 160 až 200 infikovaných, o ktorých nevieme a ktorí infikujú ďalších....."ďakujeme" pán pilot do nečasu...

A na čo všetko NIE SME pripravení?..Na čo všetko upozorňujú naši zdravotníci...https://www.peticie.com/vyzva_lekarov_ku_krokom_pre_zvladnutie_situacie_s_covid-19?fbclid=IwAR3bFpjxO1Hzjiopm8yfi7NC1nyFoHs2sVz-lPmMtjUI41238272nqBkLL0

Osobná zodpovednosť všetkých ľudí na SR je ďalších 70 % úspechu a Slováci sú naozaj vo veľkej miere plne nezodpovední, žiaľ. Takže naozaj BUĎME zodpovední, keď už nie je absolútne zodpovedná žiaľ, ešte naša súčasná vláda pod vedením nominantov SMERU SD.

....co viac vie vystihnúť nepripravenosť, arogantnosť a neschopnosť v takejto kľúčovej a mimoriadnej situácii ako krátka konverzácia pána pilota a pani Sakovej ....https://www.info.sk/sprava/166904/video-pellegrini-a-sakova-si-nevsimli-zapnute-mikrofony-toto-povedali-o-koronaviruse/?fbclid=IwAR2ouWjkHZSDknY6d-IJdyzu4GzHWoYfgpawjr7bB1ragoCbAz3r6p3W-iw

PS: Na koniec ešte náš najšpeciálnejší pán poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje a ktorý je vzácny, doslova krištáľovo čistý typ človeka, ktorý je vzdelaný až za hranicu svojho intelektu ..poďakovanie za jeho skvelú prácu do volieb 2020 som zhodnotil už minule https://michalporuban.blog.sme.sk/c/527232/dakujeme-pan-blaha-ste-vynimocny-a-uzasny-spolu-rastieme-ale.html

takže mu len chcem odkázať, že v súčasnosti od 1.3.2020 na svojej "snahe" pridal takmer 30 článkov a cca 1500 slov za 11 dní , čo je "skvelý" priemer 1,5 EURA /slovo a presne toľko nás stojí náš pán poslanec.Najdrahšie platený poslanec vo vesmíre v pomere výkon/cena. Nebolo by lepšie nasadnúť do Činy kde ste tak rád cestovali minulý rok a priniesli pilotovi s jamkami nejaké respirátory? Nebolo by fajn ísť sa inštruovať do Kremľa ku GRU čo s tým koronavírusom miesto špehovania novinárov pred USA ambasádou (to ich chcete dať potom zastreliť ako Janka Kuciaka a dáte to na Kočnera?). Nebolo by lepšie prispieť niečím zmysluplným pre občanov SR? (z FB sa isto nenajedia). Nebolo by fajn sa Robka spýtať, že ako to, že nevedel o tých 13-stich sudcoch na čele s opičkou a prečo jej gratuloval k dobrej práci?

A čo sa týka Vášho šialeného statusu ohľadom Lipšica, tak jeho chápem, lebo išlo o ohrozenia jeho detí, nechápem ale Vašu hystériu a schizofréniu , keď si zaspomínate keď Vám len vylepili na dvere aký ste človek....uplakané decko ste boli vtedy na FB ako strašne Vám ubližujú :) Nuž a konečne si dajte na poriadok či tie deti Vaše chodia alebo nechodia do školičky..raz na FB nastupujú vláčiac ich za ručičky....potom ich učí Vaša žena , aj keď vy by ste ich dali do štátnej školy, a nakoniec ich po vypuknutí koronavírusu víťazoslávne stiahnete zo školy a "už sú deti doma" :) chápem...tá školička DSB stojí skoro 10 000 EUR pre dve deti na rok...a to do obrazu revolucionára, čo stojí za pracujúcimi nepasuje . Vlastne ako nik z tej partaje SMER pozitiv. Pán poslanec, ÁNO aj na Vaše triko pôjde krv ľudí, ktorí umrú tým, ako je nepripravena SR na koronavírus. HANBITE SA.

Najzbytocnejsi poslanec v galaxii