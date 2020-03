Keď sa KARMA vráti ako KORONAVÍRUS

Je zjavné, že niektoré zákonitosti sveta sa nemenia a chvalabohu KARMA je zdarma a vráti sa ako bumerang. Obhajuješ totalitu a totalitné režimy a potom plačeš do vankúša a na FB. Vitajte vo svete gaučíkového revolucionára :)

Viete čo má spoločné Čína, Venezuela,Kuba, Irán,Bielorusko a Rusko? ....uhádli ste, autoritatívny spôsob riadenia štátu, kde tzv. socialisti "prerozdeľujú" spoločné zdroje , na ktorých nemajú žiadnu zásluhu tak , aby z neho profitovali politické a rodinkárske špičky štátu za účelom osobného prospechu a upevnenia moci. Alebo inak, totalitný valec v praxi v riadení štátu a zároveň dlhoročné presvedčenie "vedca a politológa" pána Blahu , že toto je ten správny smer pre naše milované Slovensko.

Na začiatku použijem slová Vladislav Vova Vladislavovič na adresu pána Blahu ,lebo to vystihol, citujem:

"To čo teba valcuje, tak je tvoja vlastná nenávisť voči všetkému ľudskému, tvoje klamstvá, dehumanizácia a polarizácia tohto národa ! Nikdy si nič prospešné a reálne pre tento národ neurobil (https://michalporuban.blog.sme.sk/c/527232/dakujeme-pan-blaha-ste-vynimocny-a-uzasny-spolu-rastieme-ale.html), len ho rozoštvávaš, propaguješ totalitné režimy a nenávidíš každého, kto nezdieľa tvoj JEDINÝ názor, či tvoje nekultúrne, nespoločenské a hlavne nepolitické správanie ! Ano aj nepolitické, keďže aj politik má mať úctu a rešpekt voči každému občanovi tohto štátu ! Čiže darmo sa oháňaš diplomami a darmo sa snažíš ľudí presviedčať, že aký si ty najvzdelanejší „vedec” tejto planéty, keď ani nedokážeš pochopiť základný princíp života v spoločenstve ! Teba neprešiel totalitný valec, ale v prvom rade TY SÁM a následne až valec váhy spravodlivosti ! " .

..KARMA pán Blaha? tak si to rozmeňme na drobné:

"Božská Čína" - keď v auguste 2019 na FB ospevuješ s idúceho vlaku ten úžasný Čínsky folklór, keď obhajuješ zavraždenie desiatok tisíc nevinných Tibeťanov v mene "demokratickej Číny" a oslobodenia a následne zistíš , že tí šikmookí báječní chlapíci vedeli o epidémii už v novembri (https://svet.sme.sk/c/22357855/cina-stanovila-prvy-pripad-nakazy-koronavirusom-na-17-november.html

ale ako na potvoru to zas dali tak "po rusky na Černobyľ " a utajili to. Hmmm, čo sa dá robiť...prišlo to aj k nám a ani pán pilot s jamkami na to nebol s rúškami pripravený, lebo riešil predvolebnú kampaň a SMER SD je predsa "sociálne cítiaca strana"..... bravóóó zatlieskali sme odchádzajúcemu kráľovi a zbohom...chvalabohu...

a potom sa na dôvažok zahráš pred pár dňami na pána tajného s tajomnou konšpiráciu , že USA tu zasadili morovú ranu na socialistický svet a aj to pokazia vedci v NATURE MEDICINE vedeckými výsledkami a Tebe ostanú len oči pre plač do červených perín ( https://tech.sme.sk/c/22363197/ziadna-biologicka-zbran-koronavirus-nevznikol-v-laboratoriu-ukazuje-studia.html

"Demokratické Bielorusko" ..keď v novembri 2019 s veľkou slávou opäť "demokraticky" zvíťazil Lukašenko a spol. v parlamentných voľbách bolo to u pána Blahu oslavného krochtania za 3 kýble.Rovnako ako jeho nenávistný status následne po tom ako OBSE vydalo oficiálnu správu o porušení demokratických volieb (https://www.teraz.sk/najnovsie/pozorovatelia-z-obse-a-pz-re-su-sklaman/430814-clanok.html

Pán Blaha jasne a verejne poprel a zhejtoval na FB spoločnú správu OBSE ako člen pozorovateľov, ktorý tam bol oficálne vyslaný .Hmmm, Ale pán Blaha sa už nepochválil svojmu publiku, že ho na základe mojich intervencíí generalita OBSE upozornila na zjavné porušenie vlastných stanov, citujem z mailu zo dna 27.11.2019 od at Parry " The leadership of the OSCE PA observer mission has communicated concerns to Mr. Blaha and the OSCE PA’s Slovak Delegation regarding the contradiction of the mission’s conclusions, which, it was pointed out, could constitute a breach of the Code of Conduct for OSCE Election Observers, We feel satisfied that the concerns have been taken seriously and that this incident was dealt with in accordance with our rules and internal procedures." koniec citátu . Áno pán Blaha, upozornili Vás na porušenie Kódu správania sa členov OBSE. Len samozrejme Vy ste ten čo ide "mimo prúd", tzv podporovateľ totality :) nuž, ani bieloruský rubeľ asi nesmrdí, že, pán sociálne cítiaci ? Chápem že zabezpečiť rodinu musíte aj istou formou korupcie, keďže Vás to naučil Váš učiteľ, veľký RÓBERT :) ps.aby ma čitateľ pochopil úplne, tak mám vlastnú dvojtýžďnovú skúsenosť v Bielorusku s obyčajnými Bielorusmi a je tom tam fakt totalitný valec (smola pán Blaha, mňa neopiješ rožkom ako to stádečko)

a na záver si dajme to úúúžasné RUSKO pán Blaha :)

..nie, nie som žiadny Rusofób, bol som v Rusku pravdepodobne viac ako vy pán poslanec...18krát...mnoho mnoho dní...a len pár dní z toho v Moskve, väčšinu času mimo tohoto "štátu v štáte", ktorý sa vymyká z hodnotenia Ruska ako takého. Ľúbim Ruskú kuchyňu, ľúbim ich zvyky, ich prístup a ľudskosť, ich silu prežiť čokoľvek, uskromniť sa z mála, Slovanské črty a správanie. ..toto je Rusko co naozaj mám rád. Spasiba ...Ale RUSKO , ktoré nemám rád a ktoré nemá rado ďalších X miliónov obyčajných Rusov je najmä oligarchistická skorumpovaná vláda na čele s Putinovým režimom, všadeprítomnú korupciu a potláčanie základných ľudských práv v prípade, že nesúhlasíte s režimom.

A toto je to čo náš pán Blaha velebí a uznáva...toto sú aj jeho chlebodarcovia...Putin a spol...totalitný valec z východu. Pán Blaha nikdy v živote nebol ďalej ako v Moskve medzi obyčajnými ľuďmi a s ich problémami, len tliacha o spolupatričnosti a Rusoch...ale aj ruský rubeľ z GRU je dobrý a pomáha mu túto propagandu šíriť. Čas na prachy na sledovanie USA veľvyslanectva pán Blaha má, ale že chodí ako na klavír na Ruskú ambasádu a do Kremľa je vlastne v poriadku..však sú to "bratia, osloboditelia."....pán Blaha...ste len obyčajným pätolízačom východnej mocnosti ktorá vládne totalitno-oligarchisticky.

Skôr ako to uzavrieme ešte malá poznámka. Rozčúlili ste sa nad pánom Sulíkom, ktorý Vás nazval koronavírusom. Nuž , možeme o tom polemizovať a aj o vhodnosti použitia (myslím osobne, že koronavírus je menej nebezpečný pre spoločnosť ako Vy) ale Vaša odpoveď asi nepotešila kamoša podržtašku Tomáša...chudáka ste ho porovnali s HITLEROM..a zas a znova ako po miliónty krát ste ZAKLAMALI:

Včerajším dňom pán Blaha, ste dostali presne to čo ste si zaslúžili a čo ste dlho siali, všade naokolo. Bola to KARMA ako vypustený TOTALITNÝ VALEC ktorý ste naštartovali a naplnili až po okraj naftou hejtu a špiny.

Na čele ľudskoprávneho výboru nemôže stáť niekto, kto v samotnom primárnom základe popiera všetky princípy ochrany základov demokracie, ľudskosti a porozumenia. A my, my slniečka NEPLAČEME, my čo milujeme demokraciu a pohŕdame totalitou sme si otvorili fľašu vínka a oslavujeme :)

PS: a pán Blaha, precedens s nezvolením opozičného kandidáta ako vravíte,kde VRAJ ide o princíp a zaužívaný spôsob demokracie, neporušila súčasná koalícia ako prvá, ako jediní a prví ste to porušili už pred 4 rokmi...nezvolili ste pána Galka...tiež pre morálnu nezlučiteľnosť s daným miestom