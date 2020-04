Vyzývam tretí sektor v čase pandémie alebo ako poslanec Blaha dezinformuje a šíri nenávisť

Ozvite sa všetci z tretieho sektora ...prosím..ak ste dokázateľne od začiatku pandémie do 29.3 .2020 čokoľvek pre SR a národ urobili.Dajte link.,fotku, faktúru, čokoľvek,uverejníme a porovnáme s tvrdením poslanca Blahu.

Dňa 29.3.2020 pán poslanec za stranu SMER SD uverejnil na svojom platenom FB profile aj nasledovné:

"Vidíte ich niekde, ako pomáhajú starším ľuďom s nákupmi?!

Vidíte ich, ako dobrovoľnícky rozdávajú rúška?!

Vidíte ich, ako šijú rúška pred tých, čo nemajú?!

Vidíte ich akokoľvek pomáhať?! TRETÍ SEKTOR PRE SLOVENSKO V ČASE KRÍZY NEROBÍ ABSOLÚTNE NIČ!"

Naozaj je to tak? Naozaj?...nemám ilúziu o XY neziskovkách, ktoré 12 rokov aj SMER oficiálne podporoval a len cicali štát ...mnohé sú však potrebné a žiaľ, vlastne nahrádzajú funkciu štátu tam, kde zlyhal, kde zlyhalo sociálne cítenie SMERU SD...v nemocniciach, domovoch dôchodcov, u onkopacientov, u tých, čo potrebujú starostlivosť a na ktorých zabudli všetci okrem Boha a pár jednotlivcom, ktorí pomáhajú naozaj z 2 % príspevku a nezištne....Našiel som si 20 minút môjho času a poďme na voľne dostupné fakty k danému stavu, ešte pred 29.3.2020. Tie, ktoré tu neuvediem OZVITE sa prosím na email, rád blog upravím a updatnem o Vaše údaje a realitu.

Viete pán Blaha, niektoré organizácie neslúžia ako sr-očky SMERu za mafiánske výpalné, ale poskytujú pomoc bez propagácie a veľkého marketingu, neviditeľne, bezostyšne v duchu hesla "Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh. (Jan Amos Komenský)

Tak v skratke teda: ´V Bratislave, alebo podľa Pelleho (ktorý má 400 000 tis. EUR byt na Zuckermandli) v bubline SR pomáhajú rádové sestry a členovia: https://www.facebook.com/pg/depaulslovensko/posts/?ref=page_internal alebo aj https://www.adra.sk/

organizácia AMBRELLA ktora zastrešuje cca 18 neziskových organizácií:Dobrovoľníci v teréne - Podpora rizikových a ohrozených skupín - Vzdelávanie doma - Podpora detí a mladeže

https://ambrela.org/spravy/koronavirus-a-aktivity-clenov-i-pozorovatelov-nasej-ambrely/

Slovenský červená kríž : https://www.teraz.sk/slovensko/socialne-mimovladne-neziskove-organi/455158-clanok.html

Ďalšie: https://www.magna.org/sk/news/magna-pomaha-v-boji-proti-koronavirusu-na-slovensku-aj-vo-svojich-projektoch-po-celom-svete/

Človek v ohrození a ich aktivity: https://clovekvohrozeni.sk/koronavirus-a-clovek-v-neohrozeni/

Niečo aj pre marginalizované komunity: https://bratislavskykraj.sk/pomoc-romskym-komunitam/

Pomoc aj na východe kde podľa expreméra nič nie je :https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200326TBB00145 plus https://www.topky.sk/cl/10/1876293/KORONAVIRUS-Rodinam-a-dochodcom-v-nudzi-chce-pomoct-iniciativa-Bude-to-dobre

.... toľko 20 minút hľadania pán poslanec Blaha...

Ďalšie veľmi rád doplním ak niekoho poznáte čitatelia. ...

Nuž, pán vedec Blaha, je jasné že vytvoriť kopu špiny a hejtu za hodinku ťukania do klávesnice na 2 A4 je ľahšie ako overiť si fakty. Je predsa ľahšie zas nájsť neexistujúceho nepriateľa, ktorý "nič nerobí" a rozvášniť ten dav ľudí v staršom veku aby šli na námestie a zvrhli túto liberálnu vládu (chvalabohu to je len Váš mokrý sen pán Blaha aj z "vajciamivremoske"). Ale je to smutný a chabý "výstrel" do vlastného chrbta, je to živenie nenávisti , ktorá je poháňaná len zlobou a nenaplnenými ambíciami (za toho predsedu ľudskoprávneho výboru Vás nie a nie zvoliť - tu nájdete aj prečo je ohavné verejne pľuť na obete zločinného komunizmu http://www.szcpv.org/19/hanobenie.html )

Ja ako občan SR , ktorý poctivo platí dane a z ktorých ste tak štedro platený sa Vás verejne pýtam.

" Čo ste urobili Vy KONKRÉTNE od vypuknutia pandémie pre občanov SR?"

"Ako ste prispeli chorým, starým dôchodcom, zdravotníkom, hasičom, policajtom, ľuďom v prvej línii?"

........... NIČ.....NADA....NULA....ZERO......

Ste LÚZER za klávesnicou pán BLAHA.

PS1...tie rúška, s ktorými ste sa ostentatívne fotili na FB sú dielom Vašej pani manželky, jej patrí veľká vďaka. Zato Vy ste prototypom nadčloveka, bez kúska pokory k tomu ľudu ktorý tam oblbujete, typ revolucionára, ktorý rád poukazuje aké veľdiela napísal , aká nadbytosť sedí v NR SR zosmiešňujúc všetkých učiteľov, robotníkov, a onanujúc nad portrétmi Lenina, Husáka a Marxa.

Je smiešnosmutné , že ten šašo , ktorého tak často spomínate a nenávidíte, dal celý svoj plat do fondu , ktorý naozaj reálne bude pomáhať.

Hanba nefackuje naneštastie, ale KARMA , tá si to ukladá, tehličku po tehličke. A bude to monštruózny pád toho veľdiela, ktoré tvoríte pán poslanec.

PS2: ...ešteže vraj Ste "najdemokratickejšie médium" na zemeguli...len škoda že tých 55 000 zmazaných komentov svedči o niečom inom :)