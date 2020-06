Príbeh o "samoškrtení" alebo sonda na dno "ľavicovej" duše

Tento príbeh, hoci nie je o mne, je o ľuďoch a miestach, ktorých mená sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná :)

"Tak a dosť !!!"..povedal som si v duchu, keď som si vypočul procedurálny návrh toho učiteľa Hročka. Ledva som dočítal v poslaneckej lavici na mobile najnovšie veci čo kydajú tie zapredané šorošovské médiá a ešte aj toto? Najprv mi ráno Boba trápia na NAKA kvôli kamošovi Trtkovi, akoby bol nejaký zločinec a potom ešte tá hnusná Kódová vyčmuchá, že Majku...a aj manželku Bobo vymenil za nejakú sympatickú mladučkú babenku a prenasledujú ju ako psy. To si akože Bobo nemože zatrt..ť s kým chce a kedy chce, to kde sme? Ten kaštieľ aj Hilton si zaslúži, nechápem tých ľudí, veď toľko makal pre nich, nevďačníci, fuj....banda novinárska.

Ešte k tomu ten slniečkár Pelle to naozaj vyhlásil verejne a končí u nás. No chvalabohu, lebo doteraz som mal zakázané od Boba na neho útočiť, keďže nám zabepečil polovicu hlasov v tých nešťastných voľbách. Ale večer ho rozmätám v statuse...liberála jedneho slniečkárskeho.

"Ale toto Hročkovi už neprejde, akože Bobo popil, však po návšteve NAKA sa mu nečudujem, ale aby ho tento magor takto zosmiešňoval to nie !!!" nenechám to len tak, toto si s ním vybavím.

..čas obeda....

" Hročko, ty smardľavá opica, ty kkt"...uffff....hneď sa citím lepšie...už sa durdí magorko. Idem ho ešte vyštengrovať "Ty chudák, ani nevieš kto ti trt.á ženu"...wau super....som čávo...ale, "Sakriš on až nepríjemne mňa teraz doráža , kričí a je moc blízko, uff, čo robiť, kde sa ukryť?"..."A ešte sme tu sami, Bože, snáď aspon kričať možem inak sa dosíkam od strachu"...."ufff, pomohlo !!!" ..záchrana...už prišiel čašník a vykázal nás preč. "Ale takto to nemôžem nechať, nie a nie, rozmýšľaj Ľubo"...."Super, mám nápad, predsa kamery tam nie sú , o tom by som predsa niečo vedel, keďže som tu už viac ako 8 rokov, vymyslím si niečo ako ma napadol...musí to byť ale vierohodné,hmmm..., to moje stádo na FB skôr uverí mne, ako tomu šašovi čo kedysi robil dvorného zabávača.."Tresnúť si nemôžem, to by moc bolelo, hmmm, keď si ale vyšúcham hrdlo a tiež sa poškrtím chvíľu snáď by to šlo...aha ho...červenééééé, super...len to rýchlo nafotiť, ukázať sa novinárom...a šup to na FB a preč rýchlo"

..o pár minút neskôr...

."V parlamentnom bufete ma práve fyzicky napadol poslanec Hročko.Chytil ma rukami za krk, škrtil ma a zúrivo so mnou lomcoval, kým nezasiahol čašník........." ...

"perfektnééééé...to bude lajkov a zdeiľaní.....a rýchlo domov ,...už to začína miznúť"

..20:00 večer...po vysielaní TV novín...

"Ten magor tvrdí, že ma nešktril...aj čašník vraj nič nevidel , len počul hádku....hmmm, niečo ešte musím na FB dodať nech mojich utvrdím, že si nevymýšľam....krucinál "

..20:40 vecer..

"1. Trestné oznámenie na Hročka podané. Polícia bude vec vyšetrovať. Mám lekársku správu, ktorá hovorí o opuchoch na krku, ktoré spravil iný človek. Som veľmi zvedavý, aké klamstvo si vymyslí Hročko, aby sa z tohto vyzul. Možno si vymyslí, že ma škrtil čašník :).....

"Super, toto by mohlo zabrať, snáď sa ma nik neopýta prečo som nedal k statusu aj printscreen trestného oznámenia a lekársku správu, lebo vždy to tak robím a tie listy a vizuál zaberajú na to stádo"." Ale je mi jedno, keby náhodou, nebudem reagovať...to prejde do zabudnutia. Keby zistili že som nikde nebol je zle." Hmm, sakriš ani na tej fotke k statusu už nemám nič na krku, ale kašlať na to. A naložil som aj Pellemu, volal Bobo , že teraz už môžem a nech mu dám liberálovi jednému jamkatému"

..18:10 o deň neskôr...

"Ten FB a tie médiá to je stoka...oni si normálne si myslia, že fakt klamem...ten čašník to je mi jasné, že klamať nemohol, lebo ma Hročko neškrtil,...a tie memečka....ide ma rozhodiť...Hročko už nahral 2 videá a vraj ma prirovnal k postihnutému...no dosť...taký status dám a tak mu to vytmavím cez tú jeho minulosť zabávačskú až ozelenie....!!!"

19.00 na FB..

"Hročko klame až sa práši... Nielenže je násilník, ale aj zbabelec, ktorý sa nevie chlapsky priznať, že ma fyzicky napadol a dokonca ťahá do nášho konfliktu svoju vlastnú manželku... Ale to je celý on - ..............."

....22:30 v obývačke...

S kuchyne kričí moja žena "Ani sa nechystaj ku mne, spi tam kde už pol roka, na gauči"..a tresne dverami. "No nič teda, krava, fakt im to d.be tým ženám... pôjdem pomaly spať...ten posledný status už musí zabrať ...teším sa ...vencerééémos.......toto vždy funguje, okydať ich cez minulosť, vtedy to moje stádo fakt šalie...xix, keby tak vedeli, že som bol kedysi v blackmetalovej kapele, chodil a chlastal na liberálnej Pohode, fandil som dúhovemu Pride-u aj s manželkou a mal som dokonca liberálne názory tak ...ale vývoj...zmenil som sa.....a to nik iný nedokáže...len ja "

...23:11..." je to aj tak super, stačí tomu stádu na FB nahádzať kopu špiny, urážok...sem tam čosi vymyslieť, tváriť sa ľavicovo a žerúúú ťa....a ešte aj kráľovsky platia z daní....a odsedieť si potom pár hodí v parlamente je celkom fajn...aj tak zas nedám žiadny návrh zákona, načo aj......bytík máme pekný cez 120m2.. cez víkend vybehneme do Rakúska zas na nákupy , keď už Zmatkovič otvoril hranice...a dám nejaký statusík s detičkami...to je vždy extra úspešné..vždy sa aspoň na tom spravím koľko je tam ďakovných správ...hmm, len ktovie s kým spáva tá moja...keď už rok nič,hmmm ....tak dobrú noc Bobo...dobrú noc Che Guevara...dobrú noc Husák...dobrú noc Lenin..spite sladko....snáď nám pomôžete, lebo ak sa nedostanem nabudúce do parlamentu po boku Boba netuším čo budem robiť, ja som nikdy poriadne nepracoval, aj tie minerálky ma posledne skoro zabili čo sme nosili....tak držte palce....a dobrú noc, môj najobľúbenejší Marx