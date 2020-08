Oportunista Blaha,alebo ako sa dá prejsť od zbožňovania diktátorských režimov k Voltairovi

Keď si gaučíkový revolucionár vystrčí zaťatú pästičku a šibal vietor mu ukáže, že už fúka inak ako onehdá pískal :) tak oportunisticky otočí spolu s ním...a ešte sa oháňa velikánom Voltairom ?)

....pamätáte priatelia, najmä Vy, revolucionári, spomienkoví socialisti a komunisti a tvrdí ľavičiari na krásny hrdinský EPOS od Ľubenka Blahu...obhajcu nesmrteľného Lukašenka...18.9.2019..."DIŠTANCUJEM SA OD KRITIKY OBSE, VOĽBY V BIELORUSKU PREBEHLI V ÚPLNOM PORIADKU.....Pravda je - a to vám potvrdí každý v Bielorusku - že Lukašenko má drvivú podporu Bielorusov. Dal krajine stabilitu, poriadok a sociálny zmier. Nie je americký ani európsky pudlíček, a tak ho hejtujú. Odmietam sa podieľať na tejto geopolitickej hre - ako pozorovateľ OBSE sa plne dištancujem od hodnotenia volieb v Bielorusku zo strany OBSE - z prvej ruky môžem potvrdiť, že voľby prebehli v poriadku. Držím Bielorusku palce, nech si ide svojou cestou." plus ako bonus krásna fotka milovníka mierumilovného Lukašenka a jeho vlády ...zo 4.9.2019 na jeho FB ...tu:

...pamätajte...dlho a podrobne...

Faktom ale je (milí revolucionári a milý fanklub 55+ , že za uvedený status ho priamo vedenie OBSE (a to je pánečku svetovo uznávaná nezávislá organizácia) upozornilo , že porušil etický kódex pozorovateľa OBSE (priamo mail viem na požiadanie zaslať informácií chtivým odivovateľom tohoto červeného NOKA), nakoľko podľa oficálneho stanoviska už vtedy Lukašenko voľbe veselo sflašoval.

Čo nám z toho v duchu dnešných masívnych demonštrácií v BLR za vlastnú slobodu a nezávislosť vyplýva?....že nás Ľubko Blaha zas len oportunisticky klame, aby zakryl svoje predchádzajúce kolenačkové postoje režimu Lukašenka, a obdiv k tomu čo predstavuje tento režim.

Ešte koncom roka 2019 miloval prístup kamoša Lukašenka a skvelú budúcnosť BLR pod jeho vedením....dnes sa pod dymovou clonou faktov z námestí skrýva za slovo " vôľe ľudu" Bieloruských občanov a fabuluje ako fandí ľudu Bieloruska....

Nie, Ľubenko Blaha sa nezmenil, len oportunisticky zmenil smer vo vetre skutočných udalostí, aby bol tým pravým obhajcom správnych hodnôt pred svojím stádom.

Ľubenko Blaha naďalej miluje spôsob, keď sa bijú obuškami nevinní ľudia, miluje pach krvi z mučenia ako správny synáčik komunistického tatinka v duchu jeho hodnôt. Ľubenko Blaha tak ako v roku 2019 tak aj predtým, tak aj teraz, miloval a miluje zatýkanie za iný názor , mučenie a aj smrť nevinných (k dnešnému dňu oficiálne v BLR 2 ľudia). Miluje vóňu Ruského Rubľa ...pachuť po vypitej dvanástej vodke....miluje chválu z radov mocnosti (rozumej Ruska) na svoju osobu...a miluje keď môže svoj dav spomienkových socialistov manipulovať....vitajte v Ľubenkovom svete...revolúcie a násilia...vajciavremoske priatelia :)

Ľubenko Blaha by Vás všetkých nech má moc ako Lukašenko a spol. dal s radosťou zatvoriť a mučiť, ak by ste si len dovolili povedať iný názor...

Dôkaz?

Nuž predsa jeho vlastné aktuálne slová (FB zo dňa 17.8.2020)

"Áno, som tvrdý diskutér, ale vždy som si ctil voltairovské "nesúhlasím s vami, no urobím všetko pre to, aby ste mohli povedať svoj názor".

a REALITA Ľubenko?

61 000 vymazaných komentov na vlastnom FB profile.... https://blbec.online/blb/838-lubos-blaha/deleted-comments#_=_

citujem z vymazaných statusov bez odozvy človeka, ktorý sa hrdí "titulom" tvrdý diskutér : "ruski vojaci akurat tak polozili zivoty za to, ze stalin chcel moc v Europe... "slovaci si vazia ruske platy..kedze je Rusko velmoc, tak im zavidime ich platy... 400 euro mesacne v hrubom "......"Podiel viny na tom všetkom ma aj Smer lebo mlčal a teraz o tom zbytočne hovoriť mali možnosť a nič sa stým nerobilo"....."tak tak...a tí, čo sa neusmievali, prípadne si dovolili kritizovať režim skončili 2 m pod zemou...takže v podstate boli všetci šťastní a usmiati... "Dobry vecer pan Blaha, rad by som sa spytal, co ste ako clen strany, ktora 12 rokov bola pri moci, konkretne spravili Vy? Zaujimali by ma navrhy zakonov (najma tie, co presli), pripomienky k navrhom (najma zapracovane) a zopar dalsich bodov, podla Vasho vyberu, pre ktore ma zmysel Vam vyplacat poslanecky plat. Vdaka. "

Ty "úúúúúžasný tvrdý diskutér, keď dokážeš vymazávať úplne všetky ostatné názory, ktoré nie sú v súlade vnímania Tvojho sveta, tak ako sa opovažuješ brať do úst slová toho velikána Voltaira? Ty nerobíš NIČ, aby si niekto mohol u TEBA povedať svoj názor.

Nectíš si NIČ, len o tom tliachaš, realita je úplne iná. Ideš v duchu TOTALITY tých, ktorých miluješ a velebíš...Lukašenka, vraha Che Guevaru,Putina,SI Ťin-Pchinga, Kim Čong-una . A preto sa Ty Ľubenko Blaha, inteligent až za hranicu svojho intelektu, bojíš názoru iných a obhajoby ho v reálnej diskusii. Odtrhni sa zo svojich 120 m2 lukratívneho bytu, "bubliny v BA svete" ,od nákupov v AUT a kávičiek aby ťa nik nevidel,os ničnerobenia v NRSR za 8 rokov s NULA vlastnými návrhmi zákonov pre SR a príď otvorene podiskutovať na FB, do kaviarní a krčmičiek, do reštaurácií a na námestia..s liberálnmi, slniečkami, s fašistami, s katolibancami,,,,,s kýmkoľvek....a neskrývaj sa ako prašivý komanč za svoj totalitný FB a svoje konšpirácie, fabulácie a oportunizmus.

Tak čo Ľubenko...oportunista a zapredaný komanč ...prijímaš?

P. S. 1: ...na tzv. jednosmerku do BLR od mladých SAS som s radosťou prispel pre Teba aj ja Ľubenko, symbolicky 6,8 EUR...a vieš prečo?......lebo o 3 dni si väčšina národa spomenie na okupáciu Tvojim milovaným Ruskom(predtým ZSSR)..ako nechutné memento na červenú čvargu , čo by ste nás nás, slobodných ľudí , strieľali na hraniciach a prikazovali čo môžeme a čo nie.

(Blaha ako okultný satanista :))

P. S. 2: ...chcem Ťa láskavo stretnúť ty gaučíkový revolucionár, a to len z toho dôvodu aby som mojim deťom ukázal, ako vyzerá jeden bezcharakterný, mocnosti zapredaný, ZLÝ človek, vlastizradca a oportunista . Aby mali aj negatívny príklad toho, čo dokáže spraviť nepekné detstvo v minulosti, tatko komunista, úslužnosť Marxovi a jeho ideálom za vyhladenie Slovanov.

Vajciavremoske priatelia a "rastiete"....s gaučíkovým revolucionárom na podpredsedníckom poste :)