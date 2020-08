"Čierny deň" v dejinách Slovenska milí seniori a dochodcovia...

.....to je totálny masaker priatelia...dôchodcovia...seniori....toto čo sa udialo je neskutočné......

Použijem slová "velikána a intelektuála" Blahu s príslovečnou dávkou faktov a reality priatelia...

Dnes táto slniečkárska vláda toho Trnavského šaša schválila 13.ty dôchodok v priemernej výške cca 230 EUR na jedného dôchodcu a vyplatí takmer 307 miliónov EUR.....dnes v tento deň ste sa vy , naši rodičia, stari rodičia, naše vzory dozvedeli konečne to, čo Vám pán Robert Fico už od roku 2010 len sľuboval...že 13ty dôchodok bude vyplatený ..hmmm...v čase bezprecedentnej krízy v hospodárstva vďaka COVID 19...v čase keď sa všade uťahujú opasky, v čase keď nezamestnanosť rastie .....vďaka pravicovej vláde priatelia.

Tento "čierny deň" ostane v pamäti tých našich seniorov ako hlboké memento toho, čo Vám sociálny demokrat Fico len sľuboval v roku 2010:

Tento čierny deň v roku 2010 bol opäť len klamstvom v priamom prenose a výsledok pre Vás milí dôchodcovia je dnes takýto:

Ak by naozaj títo sociálni demokrati s Ficom na čele mysleli na to krásne, čo tam je napísané "Pre ľudí , za Slovensko" tak by ste dnes pri všetkej skromnosti a konjunktúre v hospodárstve mali každý z Vás

krásnych cc 2700 EUR

...ALE....žiaľ...nepatrili ste medzi NAŠICH ĽUDÍ...medzi Kaliňáka a Glváča, medzi Roškovú a Troškovú, medzi Fica a Pašku, medzi Kočnera a Bašternáka...Kičuru a Jankovskú...atď....tým patria dnes Vaše skoro 4 miliardy EUR....."rozkradli" si ich v mene sociálnych ľavicových hodnôt, že so spoločného sa môže .

OKRADLI VÁS...úplne na tvrdo a bezcitne....toto nie je lúpež storočia...to je lúpež tisícročia....To je vysociálni demokrati s Ficom a hlasnou trúbou Blahom

Toto bude nielen horúca jeseň priatelia, to bude horúco niektorým ešte dlho predlho....kým nezaklope NAKA....a niektorým je už chladnejšie..spýtajte sa Kičuru, Jankovskej, Bašternáka, Kočnera ......

Slovami obhajcu tejto bezcitnosti , zarytého "ľavičiara" = kapitalistu s veľkometrážnym bytom v kaviarenskej BA, gaučíkového revolucionára, ktorý chce byť tvrdý diskutér so 60 000 zmazanými komentármi, pána ktorý je vzdelaný až za hranicu svojho intelektu, "rastieme priatelia"

PS..."Musíme ubrániť čo sme si ukradli priatelia "..Blaha na ceste do Prešova kde vlastne podľa R.Fica nič nie je: