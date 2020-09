"SMRŤ "kosí" COVIDom zo svadieb, v podstate ich zrušme od 1.10.2020"....zneje od Krajčiho.

....len pár dní po nedodržaní základných opatrení na svadbe o 150 ľuďoch, a to tým, ktorý nám má ísť príkladom, premiérom SR p.Matovičom, je tu plošný príkaz...svadby od 1.10.2020 max 30 ľudí ˇ...BÁC....

....čo nám hovorí toto rozhodnutie učeného konzília?....nuž v podstate nám všetkým daňovým poplatníkom odkazujú ...."svadby sú MOROM a PEKLOM roznesenia vírusu a doteraz na ne zomrelo X- krát viac ľudí ako pri akomkoľvek inom prenose"...P.S. odkazu: peklom sú samozrejme až od 1.10.2020 nakoľko ešte 19 dní bude COVID šarapatiť všade inde len nie na svadbách"...koniec hlásenia Krajčího rozhlasu...prepáčte ...rozhlasu konzília epidemiologických expertov.

.......a čo nám hovoria čísla, ktoré máme hľadať za týmto rozhodnutím? Pozitívni stúpajú, no nevieme ani len to koľko sa nakazilo v krčme pri poháriku, alebo pri kaderníčke bez rúška, alebo pri objatí milencov, koľko máme prípadov zo svadieb, koľko ich je zo škôl a škôlok, koľko ich bolo naozaj nezodpovedných a ktorí boli len na nesprávnom mieste v mieste s nesprávnym človekom. Koľko máme pozitívnych bez príznakov, ktorým nie je absolútne nič a dokonca nerozniesli vírus ani pri pravidelnom styku s inými členmi domácnosti (poznám takých minimálne dvoch)?

NIČ...NÁDA....NULA....COVID je tu s nami od začiatku marca a vláda nedá ani len základnú štatistiku. Magický tím epidemiológov sedí uprostred miestnosti s guľou a rozmýšľa odkedy dá prísnejšie pravidlá a aké? Podľa posledných rozhodnutí to tak presne vyzerá.

Ako si majú všetci tí, ktorí si svoje vysnené ÁNO plánujú rok dopredu, majú vysvetliť , že toto opatrenie má prísť od 1.10.2020 a nie od 12.9.2020, keďže je to predsa v prospech zdravia obyvateľov SR ako hlásia experti?

Prípady nám jasne stúpali už keď nám dal "krásny prípad" sám pán premiér na svadbe kde bolo 150 ľudí. Ospravedlnenie postačuje? Žiadne pokuty, ktorými sa dané nedodržanie má sankcionovať? Prvý čo nám mal ísť príkladom a potom sa čudujme že nám prípady stúpajú?

Kto z grémia expertov na čele s Krajčím má syna či dcéru ktorú chce ešte pompézne v septembri oženiť či vydať? 150 ľudí bez rúšok, ruka hore, potoky chľastu , OĽANO bašavel ? Do 1.10.2020 má COVID na svadbe pauzu? To naozaj nám toto chcete pán Krajči nahovoriť? To naozaj žerieme všetci seno, a máme držať ústa a krok a platiť dane?

Vysvetlí mi niekto z tých expertov to, že hromadné interiérové podujatia budú povolené v zelených okresoch do 100 osob a svadba, čo je predsa tiež interiérové podujatie má mať MAX 30 ľudí? Na svadbe sa musí nahlásiť presný menoslov ľudí v prípade prípadu na okamžité efektívne dohľadanie. Pri podujatí so 100 neznámymi cudzími ľudmi budete ako dohľadávať kontakty p.Krajči?

Skúste ísť teraz niekde medzi dvoch mladých ľudí, ktorým ste to zatrhli v apríli , svadbu preložili na október a 2 týždne predtým im oznámite tento logický nezmysel, ktorý bije do očí asi tak ako premiér medzi 150 ľudmi na svadbe bez rúška. Garantujem vám že skončíte na ARO.

Pri takýchto hókusoch pókusoch tohoto veľacteného grémia bez reálnych čísiel si ser..e do úst, a to som naozaj ešte slušný. Mať jasné fakty je niečo úplne iné ako hrať sa na BOHA a robiť si z neho ešte aj dobrý deň.

Niekedy zdravý rozum chýba najmä tým, ktorý sa oháňajú záchranou ľudských životov.

Ak chcete pomôcť aj tým mladým ľuďom, ktorým zbytočne ruinujete rok príprav (a to nevravím o finančnom hľadisku), tak sa zamyslite nad opatreniami tak, aby ich skúsili radšej dodržať a nie nezmyselne nakazovať a pritom sa vyškierať na svadbách bez rúška (pozdravujem pán premiér).

S pozdravom a želaním zdravého sedliackeho rozumu

občan SR, platca daní

Michal Porubän

PS: ....tento nezmysel už rieši tu......https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_svadieb_do_150_udi cez 10 000 ľudí, tak ho zdieľajte a veríme že tam HORE im to dopne.