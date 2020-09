POKAZIL si to IGOR, nie že pokazili sme si to

Premrhal si čas na prípravu tak, ako mladý futbalista behaním za pipkami a vymetaním barov pred najdôležitejším kempom v kariére, premrhal si čas hraním sa na influencera namiesto aby si bol naozaj krízový manažér a PREDSEDA VLÁDY

Úvodom spomeniem ,že nie som konšpirátor, COVID 19 existuje, nie, nie je to "chripôčka", je to veľké ohrozenie najmä pre rizikové skupiny obyvateľstva, nevymysleli ho na ovládnutie sveta Židojaštery a Soroš ....COVID 19 tu prišiel....pretrvá....a bude opakovane s nami....toľko na úvod.

Nie, článok nemá za úlohu špiniť predsedu vlády za účelom jeho zvrhnutia nejakými "temnými silami" aby sa k moci dostali Peleho jamky alebo SOCDEMFico ZDER. Má byť len mementom pre poučenie sa a môj subjektívny názor ako občana SR.

"Keď je naozaj zle loď riadi vždy len kapitán, keď je zle v podniku tak bez podpory majiteľa to nezvládne žiadny krízový manažér, a keď zlyháva štát preberá zodpovednosť predseda vlády"

1.) Igor, kde si bol a ako sme zabezpečili po 1.vlne COVID 19 posilnenie testovania v SR tak, aby sme naozaj MASÍVNE testovali a odhaľovali pozitívnych a tým aj šírenie ?

ODPOVEĎ: fotil som sa v Bruseli, dohodol pár miliárd v EU na ktoré len robíme plán ako ich minúť a nechal som Záborskú a spol. nech predloží X zákonov o potratoch keďže na Slovensku máme "vraj" nesvojprávne ženy a "milióny" interupcií ročne

VÝSLEDOK k 29.9.2020 - tretí najhorší v Európe v počte testov na 100 000 obyvateľov, slovko masívne môžeme hľadať v Dánsku, Švédsku...ale aj v Česku...skoro 20 000 za deň ...u nás pán obézny hygienik MIKAS povie DOSŤ aj pri 3000?....max môžeme po 6 mesiacoch od prvého prípadu 7500 testov? To vážne Igor?

Niečo k testovaniu, faktom a súvislostiam tu

https://www.facebook.com/ivan.bosnak/posts/10223994802120198

2.) Igor, ako sme zabezpečili po 1.vlne COVID 19 posilnenie RUVZ pre dohľadávanie kontaktov, ich motiváciu a prípravu na 2.vlnu ?

ODPOVEĎ: ......čakal som...čakal...že druhá vlna možno nepríde....

VÝSLEDOK k 30.9.2020 - vyťaženie podľa obézneho Mikasa na úrovni 72 % priemerne, s tým že niekde už ťahajú od vidím do nevidím a prespávajú v kanceláriách....a však nejak to dajú..

3.) Igor, ako si po 1.vlne COVID 19 šiel príkladom ako prvý ústavný činiteľ aby sme nedošli k prvej vlne?

ODPOVEĎ: vyzýval som nechodiť do zahraničia a usmiaty a bez rúška som poskakoval na svadbe spolu so 140 ľudmi podobnému razenia...však svadba ,nééééééé.

VÝSLEDOK k 30.9.2020 od 1.10.2020 - Úplný zákaz nielen svadieb, ale všetkých hromadných podujatí, nielen interiér ale aj exteriér

4.) Igor, ako si pracoval na dôvere voči obyvateľstvu Slovenska tak aby si bol lídrom ako pri 1.vlne a aby všetky kroky boli jasné, zrozumiteľné, logické a pre SR a väčšinu národa pochopiteľné

ODPOVEĎ: ...spochybňoval si odporúčania pandemickej komisie, raz ste schválili to a o pár dni ste schválili ONO, nazveš časť národa blbcami a že to musí vziať do vlastných rúk..bravóooooo

VÝSLEDOK k 30.9.2020 : neverí ti cca 66% ľudí a to je úplne celé zle....cca bolo aj v I.vlne 30 % tých čo zmanipulovali Kotlebovci a iní konšpirátori s patentom na rozum s odborom na gastroenerologiu.....ale poštval si ďalšiu 1/3 tých čo nechápali, že ako "debilne" sa rozhoduje a nič komplexné sa nerobí...

5.) Igor, kde je PLÁN na druhú vlnu tak aby sme ho mohli vytiahnuť zo šuflíčka a ako podporiť tých , ktorý prichádzajú reštrikciami o tržby a živobytie?

ODPOVEĎ: ...NEEXISTUJE.....

VÝSLEDOK k 30.9.2020 : AD HOC opatrenia ktoré navrhne pandemická komisia v piatok...v pondelok to ešte sprísnite lebo si do "vzal do vlastných rúk"....a ešte ani 30.9.2020 deň pred spustením nie je jasné NIKOMU čo ste vlastne nakázali. Ďalšia vec je jasná a to je že DOTERAZ nevidela kultúra a Šport ani jedinký cent ani za prvú vlnu, a teraz idete jednať ako ich podporiť v tej druhej? Už včera bolo neskoro Igorko. Mal si mať nielen plán, ale aj riešenia, na byrokraciu a jednania sa vyhovárať nemusíš.

POS*AL SI TO IGOR...1 - netestujeme masívne....2 - nemáme dosť personálu na trasovanie kontaktov....3 - nešiel si príkladom....4- nemáš dôveru ľudí SR....5 - nemáš žiadny plán

.....a potom ako záchranné koleso na nezvládnuté prípravy vyhlásiš núdzový stav a zakážeš pomaly aj sex? Koľko prípadov bolo v dedinskom futbale keď ten obézny MIKAS zakázal exteriérový futbal na dedine? 2-3 za pol roka? Deti stratia návyky na športa vychováme z nich nových Mikasov ? Myslíš že to bude dobre vplývať na imunitu a psychiku ľudí? Koľko prípadov bolo v divadle alebo v kine?

Nezvládla sa príprava a teraz myslíš že to pomôže? NO NIE IGORKO.

Ľudia budú schválom robiť presne opak toho na čo ich vyzývaš.....a prečo...lebo 4 body vyššie ....kontraproduktívne...nesystémové...pápežskejšie ako pápež.....nik také pravidlá nemá aj keď sú na tom horšie vo svete.....

Igorko, keď sa pred Vianocami dostaneme na klesajúcu sínusoidu...opäť čosi otvoríme a uvoľníme? Nejakú svadbičku pre OĽANO poslanca pre 200 ľudí? A keď to opäť narastie tak na Nový rok budeme hľadieť opäť z okna a rátať vločky na parapete a vonku budú hliadkovať vojaci a bude stanné právo?

DOKEDY TO BUDE TAKTO? DOKEDY NEPOCHOPÍŠ ŽE MENEJ JE NIEKEDY VIAC?

Že nestačí už len vykrikovať proti niečomu, ale treba spraviť NIEČO?

COVID 19 tu s nami bude a my sa mu musíme postaviť čelom a zdravým sedliackym rozumom. S pokorou ale aj s odhodlaním, s tým čo vieme a čo poznáme, s faktami a nie fabuláciami, s reálnymi číslami a dobrými príkladmi zo sveta ako to riešiť.

Za mňa top pohľad odborníka tu:

https://dennikn.sk/2051717/zrejme-sa-premorime-skor-nez-pride-vakcina-vravi-cesky-imunolog/?ref=list

a výcuc toho čo je naozaj hrozba:

"Nemám strach z vírusu, väčší strach mám z vedľajších škôd. Tak ako nás nezabíja vírus, ale prehnaná reakcia nášho imunitného systému. Spôsobí viac škody a utrpenia než samotný patogén.

Obávam sa poškodenia ekonomiky, spoločenských vzťahov, psychiky ľudí, narušenia systému vzdelávania. Ale spočítať, čo by sa stalo keby, nedokážem, pretože nemám dáta. Každopádne účty budeme platiť s odkladom, o dva roky, keď nám všetkým bude asi ešte horšie" ...

Karel Drbal

Vyučuje imunológiu a systémovú biológiu na Katedre bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej.

PS na záver:...Igor, je len malou útechou ,že aspoň NAKA a PZSR si koná svoje povinnosti za Tvojej vlády tak ako má...bodaj by si to dokázal aj ty a tvoji ľudia v ďalších oblastiach ktoré nás trápia