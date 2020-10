Ako Ľuboš Blaha pomohol v zabíjaní Arménskych nevinných obyvateľov zbraňami zo Slovenska

Srdcervúci FB článok u Ľubka Blahu z dnešného rána ohľadom Arménska má jednu chybičku krásy....chýba mu pointa v tom, že náš poslanec Ľubko Blaha vedel o tom že zasielame do Azerbajdžanu smrtiace zbrane a NIČ NESPRAVIL..NIČ...FUJ

...Ľubko Blaha, ten náš ochranca slabších, keď sa mu tisnú slzy, ako on bojoval za Arménov je tak úprimný ako Jankovská keď obhajovala, že s Kočnerom ona ani ťuk :)

Ľubkovi mimo tých srdcervúcich výkrikov ochrancu celého Arménska uniklo povedať pár historických faktov, ktoré akosi v niektorom bode svojho statusu opomenul. Určite to bolo nechtiac preto ho láskavo doplním.

Ešte v roku 2017 vláda pod výsostným riadením SMER-u SD vydala licencie na vývoz raketometov a húfnic, ktoré po medzipristátí v Izraeli takmer s istotou skončili v Azerbajdžane v rokoch 2017 až 2018 . Fotky sa objavili priamo z Azerbajdžanu a nik sa tým ani netajil, už si s nimi veselo teraz strieľajú na Náhornom Karanachu. O celej kauze písali už v roku 2018 Reportéri Českej TV v ČR ale aj na Slovensku, čiže vedela o tom nielen vláda ale aj min.hospodárstva a všetci zainteresovaní.

O licencii rozhodovalo ministerstvo hospodárstva (vtedy sedel v kresle Mr.Žiga, ktorý sa asi viac venoval drevomafii) ; ako ale vývoz preverovali bezpečnostné služby, nevedno, isté je že NIJAK. Ako bodka bolo potrebná ešte „Vyhlásenie konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu“ , za čo je štandardne zodpovedný minister zahraničných vecí. V našom prípade to bol vtedy minister Miroslav Lajčák (áno, pod vedením SMER-u SD), ktorý to podpísal ako konečnému užívateľovi izraelskej zbrojárskej firme Elbit.

Fungovalo to nasledovne: lietadlo azerbajdžanskej spoločnosti Silk Way priletelo do Bratislavy, tu naložilo zbrane a odletelo do Tel Avivu, kde niekoľko hodín stálo a so zmenenými papiermi potom odletelo do Azerbajdžanského hlavného mesta Baku. Odtiaľ potom letelo opäť na Slovensko. Lietadlo sa medzi Bratislavou, Tel Avivom a Baku muselo v čase od septembra 2017 do júna 2018 otočiť až 66-krát!

Arménsky veľvyslanec pre Slovensko Tigran Seiranian spravil ešte v roku 2018 krok, ktorý je v diplomacii pomerne neobvyklý. Verejne kritizoval postup Slovenska, s ktorým jeho krajina dlhodobo udržiava priateľské vzťahy. Opakovane kontaktoval slovenské úrady a slovenských diplomatov, aby vyjadril svoje „hlboké znepokojenie“.

Arménsky veľvyslanec súhlasí, že „na papieri všetko vyzerá čisto“, to však podľa neho nič neznamená kedže zbrane napokon skončili dokázateľne v Azerbajdžane.

A teraz k POINTE:

Čo robil Ľubko Blaha v onom roku 2018 za vlády SMER-u SD keď sedel vo vláde aj pán Žiga a pán Lajčák? Čo robil aby tomuto otrasnému dovozu zbraní zabránil? Čo robil ako vedúci delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy aby sa postavil za Arménov? Čo robil VTEDY na ochranu chudákov Arméncov, ktorých teraz tie zbrane zabíjajú? Vážení čitatelia , NEUROBIL NIČ. VEDEL o tom, o tom ani nepochybujme že nevedel, však to vedeli v SMERE všetci , čo na tom mali profitovať, a on ako zástupca SR v EU to vedel na 100%.

Takže Ľubko Blaha zabudol tomu arménskemu priateľovi zo Slovenska napísať dnes v srdcervúcom komente, že aj on ma leví podiel na tom, že naše zbrane zo SR vraždia v mene Azerbajdžanu ten Arménsky ľud.

Ľubko Blaha si nespomenul vtedy na ochranu Arménska, nespomenul si na veľvyslanca Tigrana Seiraniana, kdeže. Luboško Blaha, ten červený kmér a komunistický gaučíkový revolucionár vedel o tom, že teraz sa vraždí zbraňami o ktorých aj ON vedel a NIČ nespravil (66X) . Si odpad Ľuboško Blaha, ktorý si ešte aj na tom chce urobiť PR ako on chráni slabších a Arménsky ľud. SI odpad...celkovo 66X za ten vývoz a tisíckrát za každú jedno obeť, za ktorú nesieš aj ty zodpovednosť.

Nuž a ešte sa teda pýtam, kto z toho finančne profitoval? Schválili to v SMERe, takže?....Žiga, Fico, Lajčák, a aj ty Ľubenko?.....no fuj hnus...zarábať na nešťastí druhých....

Ak ste sa dočítali až sem tak berte text presne v duchu konšpirácií pána Blahu, pospájať všetko pravdepodobne aj nepravdepodobné, údajné a nepotvrdené. Tí čo ho nasledujete ako vzor inteligencie a pravdy, berte text presne v duchu ako znie pointa: aj pán Blaha je v podstate zodpovedný za dnešné vraždenie Arméncov v Náhornom Karabachu kde zomierajú tisíce nevinných

Pre tých čo neznášajú tie jeho konšpirácie a prekrúcanie a prispôsobovanie faktov v jeho neomylný obraz LENINA to berte so značnou rezervou, ale čo keď t o je PRAVDA :)

P.S.: Len pre doplnenie k faktom :Výrobcom uvedených zbraňových systémov je slovenská firma MSM Group, s.r.o., ktorá patrí do portfólia skupiny Czechoslovak Group, a.s., českého podnikateľa Jaroslava Strnada.