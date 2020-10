Keď zástanca komunizmu ide obhajovať fašizmus

Alebo ako si Blaha váži odkaz SNP postavením sa za fašistu a nakadí si do svojej červenej tlamky gaučíkového revolucionára .Nazvime to ale pragmaticky, uloviť si s 200 000 členného zeleného košiara je lákavejšie ako nejaká morálka

Akonáhle sa objavil rozsudok v očakávanom súde s poslancom Kotlebom, náš gaučíkový revolucionár zasadal do svojho WC, pomädlil si ručičky a spustil. Hneď v bode 8. svojho výkalu 13.10.2020 náš "sudca, profesor, expert, inteligent a politológ všetkých známych galaxií" narazil na vlastnú interpretáciu ešte z 3.9.2020, keď komentoval výsledok súdu so šéfinkovým kamošom Kočnerom nasledovne:

Ale Ľubenko, tak bez emócií vravíš a bez politikárčenia. A hneď tam po mesiaci pcháš zrazu emócie a politikárčiš, ty oportunista :) Narazil si presne ako ten Baran ktorého si.....VRAJ LEN mydlil :)

"4. Prosím, ako chce niekto vysvetliť ľuďom, že človeka idú na niekoľko rokov zavrieť do basy za číslo, o ktorom okrem úzkej skupinky zasvätencov nikto nevie, že ide o extrémistický symbol?

Wau, tak myslíš tým všetkých historikov po celom svete, dokonca aj tvoja Alma Mater SAV má na to expertov? Myslíš všetkých fundovaných ľudí, ktorí sa spomínaju v takom Google Scholar 1000 X častejšie ako Ty najsamlepší spisovateľ knižiek s výtlačkom 12 ks na knižku? Alebo myslíš týchto tvojich budúcich kamošov, proti ktorým akože "tvrdo" vystupuješ? Tí isto ani nemajú páru o tom čo to znamená a isto si to dali vytetovať v opileckom delíriu kdesi na Ibizepo nočnom žúre :)

"2. Ani náhodou nejdem obhajovať akýchkoľvek fašistov, ich rasistická a nenávistná ideológia sa mi z duše protiví" takto spieva hrdina komunistov, čo strieľali na hraniciach a vášnivý zástanca všetkých vrahov a Urválkov, čo posielali ľudí do väzenia či na SMRŤ od roku 1948 až po 1989.

A realita Ľubenko?

Nuž Ľubenko náš, obhajca fašizmu ide ale ďalej pecky bomby :Takže fakt číslo? A fakt len raz?

Ale pán objahca fašizmu s odznačikom bojovníka v SNP nevie čo je pravda.On ju rád prekrúca a fabuluje.

Takže pán Blaha, obhajca fašizmu , budeme sa venovať presnému zdôvodneniu a faktom k rozsudku bez Vašich fabulácií o nejakom čísielku:

Pani sudkyňa pána Kotlebu uznala za vinného, že odovzdaním šekov v postavení predsedu ĽSNS a banskobystrického župana na podujatí svojej strany a v prítomnosti najmenej troch stoviek pozvaných hostí a účinkujúcich „uvádzal do povedomia verejnosti myšlienky politického režimu založeného na princípe nacizmu a neonacizmu, ktoré sú zamerané na odmietaní rovnosti ľudí“.´„Číslom 14 odkazoval na heslo a symbol globálne pôsobiacich belošských rasististických skupín štrnásť slov, ktorých autorom je americký neonacista David Lane, čísla 88 použil ako náhradu v poradí ôsmeho písmena v abecede, predstavujúceho kryptogram HH, ktorý utajuje nacistický pozdrav ‚Heil Hitler!‘, používaný v rámci skupín hlásiacich sa k neonacizmu.“

Rozsudok konštatoval, že Kotleba týmto konaním propagoval ideológiu, „ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu práv a slobôd osôb a hlása rasovú, etnickú a národnostnú nenávisť“. Tým spáchal trestný čin založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd (paragraf 421 trestného zákona).

Pri posudzovaní čísla „1488“ podľa Sabovej hrá rolu kontext. V tomto konkrétnom prípade teda to, či číslo Kotleba používal zámerne preto, aby sa prihlásil k neonacizmu. Pripomenula, že aj ľudácky režim Slovenského štátu, ku ktorému sa Kotleba hlásil (veď aj odovzdávanie šekov sa udialo 14. marca), preberal prvky nacistickej ideológie.

Len pripomeniem, že to nebolo prvýkrát od poslanca Kotlebu, hokejisti VK by tiež vedeli rozprávať prečo nedostali požadovaných 1500 EUR ale len 1488 EUR ...alebo staršia "akcia" z roku 2006 s bratmi v obchode KKK ...no úúúúplne že náhoda :)

A aby sme neboli len zlí, sudkyňa na záver uznala, že Kotleba daroval peniaze sociálne slabým rodinám. „Ale za akých okolností?“ "Obžalovaný nepoukázal tieto peniaze na účet týmto rodinám ani im ich nepriniesol, napriek tomu, že vedel, že sa jedná o rodiny s malými deťmi a s deťmi postihnutými,“ ...slová sudkyne

„Namiesto toho, aby obdaroval rodiny v podmienkach ich domova, respektíve prostredníctvom peňažného ústavu, tieto rodiny aj s ich maloletými deťmi primal k tomu, aby sa premiestnili za sťažených podmienok do auly do Banskej Bystrice. Ja sa pýtam, prečo bola nevyhnutá prítomnosť týchto ľudí? Len preto bola nevyhnutná prítomnosť, aby sa im symbolicky odovzdal šek, aby bolo vidieť, že prezentujeme sumu 1488. Pokiaľ by takýto zámer nemal a mal len zámer rodiny obdarovať, nerobil by to takýmto teatrálnym spôsobom.“

Takže toľko k faktom a zdôvodneniu ty náš komunista krížený fašistom.

Pán Blaha, dehonestujete nielen pamiatku všetkých obetí 2 sv. vojny, SNP, ale aj väčšinu tých vašich obdivovateľov na vašej totalitnej FB stránke čo maže každý iný názor.. Ale že to u Vás neprekvapuje? A prečo? Čísla ukazujú že "priatelia rastieme" nefunguje a nerastiete a ide len o snahu zalíškať sa niekomu zo zeleného fašistického spektra ..200 000 ľudí je super , nie?

A prečo teda niekoho nenahnať z "fašistického košiara do toho komunistického", to je jednak lákavé a najmä NUTNÉ.

Nuž a keďže nerastieme a Robo to s alkoholom fakt preháňa , tak možné budúce svadbenie sa s fašistami bude veľmi pravdepodobné , a nejak to tomu stádu treba predpripraviť, že "však predsa..museli sme...inak to nešlo...nebojte veď...stále som zarytý antifašista a vážim si odkaz SNP"

Takže ruka v ruku spolu v mene "svetlejších zajtrajškov" ty kríženec fašistu s komunistom Ľubenko.

PS 1:na záver ešte zas pikoška z tej WC misy : "8. Zaráža ma aj reakcia prokurátora Tomáša Honza, ktorý sa vyjadril, že je z rozsudku dojatý. Doslova - dojatý. Ja len pripomínam, že rozsudok berie slobodu otcovi dieťaťa, nech si o ňom myslíme čokoľvek, a byť z toho dojatý je prejavom takej surovosti, že by som sa zamýšľal nad tým, či má takýto človek sedieť na prokuratúre.

No Ľubko, takýReinhard Heydrich mal 4 deti a dojatí boli všetci v bývalej ČSR čo sa dopočuli, že zomrel (a to bez súdu po atentáte) , lebo dal zabiť tisíce nevinných.Ty by si ho určite objal, chúďatko generál, nech si myslíme predsa čokoľvek, však mal 4 malé deti.

Ty baranomydlič, Honz nebol dojatý tým , že otec pojde do väzenia a ostane syn (neboj, už sa o neho stará ex s oteckom v Egypte ), ale tým , že podľa neho po zhliadnutí presvedčivých dôkazov bol vynesený spravodlivý rozsudok nad niekým kto propaguje fašizmus a extrémizmus. A mňa dojme raz určite to, že tvoja propagácia zločinného komunizmu tiež bude spravodlivo odmenená :)

PS2:...už len pre fanúšikov našej sociálnej NÁRODNEJ SLOVENSKEJ hrdosti, ktorú spája aj bolševik Blaha aj fašista Kotleba ich videnie sveta :) Na stáž a vajciavremoske priatelia :)