Urážač žien Blaha alias módny guru parlamentu..."Na scénu !!! "

V urážaní źien je poslanec NRSR priam majster sveta, v reálnej pomoci národu z poslaneckej lavice za takmer 9 rokov zas posledný lúúúzer a neschopák.

Ahoj Ľubo, kryštáľovočistý druh červeného CheBla kríženého s hnedým NaciMarxom, vzdelaný až za úroveň svojho intelektu, nejdem ti vykať, nezaslúžiš si, a isto sa k tomuto článku dostaneš aj sám keď uvidíš moje meno a prídu ti z GP 2 trestné oznámenia nakoľko národ nepotrebuje ani extrémnu pravicu, ale ani extrémnu ľavicu a dodržiavať zákon má predsa každý, aj poslanec NRSR.

Keď si vypľul svoj status 24.11 a tu tonu svojich fekálií si hodil na ženu, na poslankyňu NRSR pani Kozelovú, vedel som, že to nebude celkom tak ako to tvoja zlomyseľná a načisto narcistická povaha opisuje tomu stádu na tvojej "demokratickej" FB stránke platenej ZDERom SD.

A veru nemýlil som sa. Nejdem sa ani rozpisovať čo si natiachal, šíriť Tvoje bludy nemienim, len uvediem kontext :

NIE, pani poslankyňa nemala žiadne tepláky ty módny guru ZDER SD, boli to úpletové nohavice zažehlené na puky dokonca (ak chceš vedieť čo je iný PUK pozri sa do zrkadla)

ANO, pani poslankyňa si zabudla rúško, ale nasadila si náhradné hneď ako mohla, ktoré mala v poslaneckej lavici. To ,že ju medzitým odfotil Tvoj nacikamoš Suja a poslal ti cez kapitalisticky FB fotky ju nijako nediskvalifikuje.

Ja som nie od toho aby som posudzoval, či úpletové nohavice nažehlené na puky sú alebo nie sú vhodné do NRSR, ale ak takto prízemne, dehumanizujúco a priam trápne zneužiješ ženu na poláskanie od Tvojich ovečiek na FB, tak to považujem za úbohosť najväčšieho zrna. Rozmýšľam aký dlhý a veľký by bol tvoj obhajovací status keby sa niekto obdobne vyjadril o Tvojej mamine, alebo manželke.

Ale o čo vlastne ide PRIMÁRNE?... čo ako umocnina Tvojej trápnosti znie najtrápnejšie, že spomínaš nasledovné, citujem "Poslankyňu OĽaNO Moniku Kozelovú zrejme neregistrujete, je jedna z beztvarej masy, ktorú poslal Matovič do parlamentu, aby tam poslušne stláčali gombíky. 8. Táto pani patrí v našej slnečnej sústave k tým najjednoduchším - v tejto kategórii ju dokáže prekonať len Pročko.9. Asi nikto v parlamente neočakáva od pani Kozelovej akékoľvek intelektuálne výkony, sme radi, že vôbec trafí na svoje miesto

Tak ozaj, ty CheBla, ozaj?

Tak k faktom k pani Kozelovej : Ako aktívna ochranárka zvierat je spoluzakladateľkou Slovenskej aliancie ochrancov zvierat a s poslaneckým klubom SaS spolupracovala na tvorbe viacerých zákonov a noviel zákona o ich ochrane i v projekte Zviera nie je vec. Prijatie Zákona o ochrane zvierat zostáva aj naďalej jednou z jej priorít. Posledný rok a pol sa jej prioritou stal aj boj o záchranu vzácnych keltsko-rímskych pamiatok na Bratislavskom hrade. Založila občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad a spolu s ďalšími kolegami sa jej, napriek arogancii vedenia NRSR, podarilo zachrániť dve vzácne pamiatky, ktoré budú verejne prezentované. Prostredníctvom ochrankyne verejných práv dodnes rieši trestoprávnu zodpovednosť za situáciu na Bratislavskom hrade (zatiaľ úspešne), ale aj za zbúrané pamiatky v jej rodnej Bratislave, či v iných kútoch Slovenskej republiky, ako je Nitra. Jej cieľom je zmena Zákona o ochrane kultúrnych pamiatok.Záchrana kultúrneho dedičstva, ochrana zvierat a pomoc tým, ktorí to potrebujú, sa stali jej poslaním.

Suma sumárom , pani Kozelová, osoba z Tvojej "beztvarej masy" dokázala a stále dokazuje pre ľudí v SR urobiť 1 0000000000000000000000 x viac ako Ty zo svojím "nebetyčne" vysokým bezvýznamným vzdelaním o marxistických fekáliách vypisovaním siahodlhých statusov na kapitalistickom FB, kde zhejtuješ všetko a všetkých , najmä tých , ktorí s Tebou nesúhlasia alebo idú proti Tvojmu Bobovi.

Ty si "dokázal" za obdobie 9 rokov v lavici NRSR a za 8 rokov v koalícii spraviť samostatne 0, slovom ANI JEDEN zákon pre ľudí na Slovensku a v apríli 2020 si vyniesol 6 kartónov minerálky z auta sestričkám na Kramároch. To je Tvoj prínos za cca 400 000 EUR za celé obdobie pre SR (samozrejme nerátam asi 5000 statusov na kapitalistickom FB, milión slov hejtu a špiny, bezvýznamný odbor na VŠ s titulom marxista roka a bezvýznamných pár ničneznamenajúcich kníh z pár citáciami. Toto si ty, celý CheBla, a nik z tých robotníkov a dôchodcov sa z toho nenaje). O tom čo si "dokázal" reálne pre ľudí som už písal vo februári tu: https://michalporuban.blog.sme.sk/c/527232/dakujeme-pan-blaha-ste-vynimocny-a-uzasny-spolu-rastieme-ale.html

Takže, koho ty cez nejaké neexistujúce tepláky a vyjadrenia tu dehumanizuješ a prízemne urážaš, keď realita ukazuje niečo úplne iné? Prečo plytko zneužívaš postavenie ženy, ktorá je morálne aj pracovne o 10 poschodí nad Tebou? Lebo to funguje na Tvoju cieľovku? Lebo útočiť cez prízemné pudy oslovuje aj kotleby a tie by ste aj Bobo aj Ty radi privítali v košiari , čo sa tak rýchlo rozutekal do HLASOSMERU a do basy?

Nuž, nech teda nakoniec hodnotí na konci KARMA CheBla...vajciavremoske a "rastiete" :)

PS: ....chápem že vo svete , ktorý musíš obhajovať sa nosia hodinky v cene bytu, že slečny sú oblečené len sporo a nóbl vecičky sa kupujú z rozkrádačiek ZDERu mafie, že sa veľa vecí len natára a nič neurobí, ale tento TVOJ svet skončil, tak ako skončíš Ty a aj Tvoj Bobo.