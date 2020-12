„Vyslovujem Vám úprimnú sústrasť !!!"..pán Blaha.

....sme len ľudia, a napriek inému názoru na Vašu osobu a Vaše činy, "Vám dnes vyslovujem úprimnú sústrasť".

Myslím to úprimne, pretože otec je len jeden.

Včera, dnes, zajtra....správajme sa slušne, zodpovedne, láskavo, a s pochopením.....COVID nie je chrípôčka....viete o tom už žiaľ aj Vy, vie o tom aj pán Banáš....dnes by ste možno prehodnotili tie bezrúškové protesty zo 17.11.2020. Ale to viete len Vy......je to len na Vašom myslení a zamyslení....rovnako ako to že aj ten "šašo" Matovič je niečí otec...

...nech to dobré v nás nikdy neumrie, nech to najlepšie z nás rozdávame a 2x sa nám to vráti.....nech všetci naši drahí a milí čo odišli na večnosť ostanú v našich srdciach a nikdy neumierajú....

pre všetkých nás platí....MEMENTO MORI....