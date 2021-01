Komu skutočne pomohol general Lučanský?

..keďže okrem Putina a Panny Orleanskej sa uz vyjadrili na Slovensku všetci zo Školy života tak len pár slov k tomu môjmu čisto subjektívnemu názoru...

Človek, ktorému patrí chvála za všetko, čo vykonal v prospech toho na čo prisahal, čo chránil a v čo veril. Chvála za mnohé odkryté kauzy počas 90-tych mafiánskych rokov...a večná česť.

....ak išiel z cesty zišiel z nej z vlastného presvedčenia a presvedčenia zabezpečenia rodiny a samého seba....zišiel z nej za čias SMERU keď mafia ovládla všetko od PZ,súdov až po najvyššie poschodia politiky......pán Lučanský bol...a už z vlastnej vôle nie je.....veľmi dobre vedel čo robí a ako to robí....bývalý vyšetrovateľ to napísal jasne a najvystiznejsie..."kovboj".....https://www.facebook.com/jozef.satek.14/posts/4235965406430254

...odišiel...sám... a komu tým naozaj pomohol?

1.) najmä svojej rodine, ktorej ostane všetko čo stihol nahonobiť a musí byť jasné aj poslednej upratovačke, že také majetky sa nedali kúpiť z platu, ktorý roky dostával ( a ani jeho manželka!

2.) SMERu a SMERu2 (HLAS) ...za ich vlády bola vytvorená pôda na to aby sa inak skvelý policajt dal na túto dráhu...teraz dostali živnú pôdu pre konšpirácie a klamstvá, pretože čím horšie tým lepšie predsa (týmto odkazujem aj Ľubkovi Blahovi, že si márne môže umývať svoje zakrvavené paprče, nakoľko do krvi bráni svojho mecenáša, ale nepomôže mu to...nepomôže mu srdcervúce vykrikovanie na FB a Kalinakove logo...nuž a náš najskvelejší a najľavicovejší politik na Slovensku si užíva svoje "ťažko" zarobené melóny v Dominikánskej republike s dovetkom ešte z 30.12.2020 že čoskoro ten hon na SMER skončí (...hmmm, očuj Robo, slovami tvojich ovečiek konšpirátorov...už si to mal s generálom vymyslené? ....)

3.) a najmä sám sebe , nakoľko bol veľmi dobre informovaný a skúsený, keď videl všetky dôkazy proti nemu...z generality PZ až na dno k mafii proti ktorej bojoval...to je aj na koňa moc....nie to na obyčajného človeka..

Odišiel, a o mŕtvych len v dobrom....ďakujeme za všetko dobré...R.I.P....

a tým, ktorí tancujú na jeho hrobe len 3 body ktoré som uviedol vyššie.