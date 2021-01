Ako Robo Fico poslal Ľuba Blahu do parlamentu "nakaziť" sa COVIDOM

Tak včera náš gaučíkový revolucionár "zabodoval" na svojom FB , najprv si strelil do kolena a potom aj do tej bolševickej makovičky. Chúďatko naše zamastnené ubolené , mu naložili na tom jeho plátku.

Tak sa nám Ľubenko na FB požaloval, že dostal COVID, ktorý tak ostentatívne v auguste bral ako výmysel liberálnych medií a žiadal o uvoľnenie opatrení.

Nuž a aby nebolo málo tak hneď predsa za to môže Matovič a Mikas.

Nuž Ľubenko, tak si to rozoberme na drobné:

1.) Všetkým je jasné, že na schôdzi si nebol , máš na to ospravedlnenku a visí na NRSR

Takže nikto ťa nikde nenahnal, nepreháňaj a neklam (snáď sa to po Tebe nenaučia Tvoje deti)

2.) O tom že Mikas povolil schôdzu za prísnych hygienických opatrení si vedel tiež dopredu - príchod pozitívnych poslancov do budovy iným vchodom ako negativni poslanci len na nevyhnutné hlasovanie, oddelenie v sale od ostatných poslancov igelitom, respirátory M3 atď.. A ty najinteligentnejší medzi intelektuálmi v celej galaxii tam ideš na TB do parlamentu aj keď hlasovať nejdeš? Nechápem. Nuž ale Robo Fico zdvihol telefón z Dominikanskej grilovačky a nakázal ti sa okamžite ísť prešaškovať za celý SMER do vestibulu parlamentu. A ty si napriek tomu "ohromnému nebezpečenstvu " utekal jak mopslík niečo tým novinárom potárať. Ako si nezabudol podotknúť len oznámiš a utekáš preč na pohreb svojho otca (ktorého žiaľ skolil ten hnusák COVID, čo ste tak zľahčovali s Robkom). Tlačovečku si začal SÁM ako prstík vo vestibule presne 13:38 hod..ukončil 13:59 hod..následne si utekal predným vchodom na pohreb. Zatiaľ úplne iným vchodom oddelene od Tvojho blahorodia dýchajúc oddelený vzduch cez respirátory M3 prišli poslanci, ktorí boli pozitívni a usadili sa na oddelené miesta do sály, do ktorej si ani nepáchol. Suma sumárum, štatisticky ,epidemiologicky a logicky je pravdepodobnosť, že ťa niektorí z nich naozaj nakazil asi taká, ako že nebudeš klamať a zavádzať svoje stádo...takže 0,00000000000000000000000001%

3.) V tvojom statuse spomínaš nejaké oficiálne príznaky do 2-3 dní...ufff....rozmýšľam odkiaľ asi čerpáš tie múdrosti a potom si mi to v druhom statuse a jeho obhajobe objasnil Ty sám :

A tak z 2-3 dní čo by ti pasovalo na parlamentnú tlačovku, na ktorú ťa nahnal Robo Fico je 2 až 14 dní. A to už je sakramentsky rozdiel, že?

Tým, že predtým tatino umrel na COVID, alebo s COVIDOM, je skôr pravdepodobné, že si ho chytil od neho, žiaľ, alebo keď Ťa videli v Auparku nakupovať , kde je XY ľudí a šanca že sa chytíš infikovanej kľučky na toalete . Takže % infikovania sa nám akosi stúpajú a treba hľadať príčiny inde. Ale ty si geroj, ty si ideš svoje.

UPDATE od Vladislava Vovu Vladislavoviča: Z onej tlačovky si 28.12.2020 utekal na pohreb otca, kde si nedodržiaval okrem rúška žiadne hygienické pravidlá ..tak prosím ťa hľadaj dôvody infekcie tam ...s oveľa vyššou pravdepodobnosťou:





4.) Takže ako píšeš v statuse , ktorý si musel vychrliť hneď za tým , keď si videl že si si strelil do kolena, ak budeš podávať trestné oznámenie tak prosím ťa nepíš, že na neznámu osobu..napíš rovno Robert Fico. On ťa tam predsa poslal a ty si tam ako poslušný mopslík cupital Poslal ťa predsa do "hrozného nebezpečia". Fujky, čo si to dovolil.

PS: Nuž a čerešnička o neznámom páchateľovi čo roznáša nákazlivú chorobu na koniec

Tvoje slová citujem " 11. No nič, teraz musím byť 10 dní v karanténe. Aj moja rodina. Cítim len drobné nachladnutie. Pred troma dňami som stratil čuch a kvôli tomu som šiel na PCR test. Včera došiel výsledok."

No počuj Ľubko, tak od 31.12 už si mal príznaky , následne si stratil čuch, jasné príznaky COVID a ty ideš 2.1.2021 večer robiť čo? Zapaľovať sviečky kdesi do davu ľudí? A kecať tam s ľuďmi? Šíriť smrteľný vírus?

Hádam nie. Ibaže by áno...hmmm.

Ako ťa poznáme z protestov 17.11.2020 kde COVID mal "asi pauzu" a tvrdil si že si si rúško dával dolu len keď si sa fotil , pravdepodobne si zas a opäť len klamal a rúško si mal pod bradou a veselo si kecal pri tých sviečkach.

Takže ty si už vtedy viacmenej vedel, že máš COVID a veselo si ho šíril úmyselne ďalej? Volal si tej mladej pani a aj tej staršej, že sú v ohrození? Aj všetkým , z ktorými si sa isto ostentatívne fotil? To fakt takto chrániš ľudí naokolo ako poslanec NRSR? To ti nestačil vlastný tatko ? Ty rozmýšlaš čím? Ficovými textovkami? Či hlasom z hlavy?

Nuž aby sme to ukončili výsledkom je,že si opäť ukázal že si poriadny DEMAGÓG:

Prajem COVIDU nech sa z toho rýchlo dostane a tie barany ukončia tiež snáď čoskoro karanténu ..LOL :)