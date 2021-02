Keď vlkom (Pelle, Fico a extrémisti) v ovčom rúne stačí len čakať a vyť

Vlci len vyjú a nemusia nič viac urobiť, ranená zver sa uštve takto aj sama. Aj takto sa mne osobne javí koalícia a opozícia, ktorej naozaj stačí len s krvavými očami čakať a zavýjať.

Keď sa koalícia zobudila po volebnej noci v lese ako silný medveď s ústavnou väčšinou, boli to krátke okamihy keď vlci stiahli chvosty a zapíjali žiaľ hektolitrami drahého chľastu. No stačil jeden výstrel a náboj zvaný Covid z neznámej pušky zasiahol medveďa na najcitlivejšom mieste. A vlci, vlci zacítili svoju šancu.

Medveď ešte na jar smelo zabojoval a v lete si veselo pobrumkával, no z predátora sa po lete stala štvaná zver, samozrejme vlci sú neúnavní, ceria zuby, a sem tam kusnú, ale medveď je medveď, či?. Ibaže medveď trpí čoraz viac akýmsi zvláštnym druhom sebapoškodzovacieho mechanizmu a ubližuje si čoraz viac. Ako keby sa vyžíval v trýznení samého seba a čím viac krvi, tým lepšie. Hlava (Igor) niekedy rozkazuje telu, ktoré chce bežať iným smerom, jedna noha doľava, druhá doprava, a tretia laba do vládnej limuzíny špeciálu s priateľkou do lekárne (Boris). Úmysel má medveď od volieb isto chvályhodný a pre les zničený po 12 - tich rokoch lúpežníckych nájazdov svorky zvanej SMER aj správny, no len chcenie a úprimná snaha je primálo. Medveď je raz v hlave alibista, potom je zas masochista, niekedy je má sklony k mesianizmu, ibaže sa ani za svet nevie dohodnúť so zvyškom tela, že čo vlastne robiť. A tie nohy si tiež robia niekedy čo chcú, ani za svet tú hlavu neinformujú a nedohodnú sa.

"Či mám bežať, či revať, či stáť?" .....nevie to ďateľ, nevie to sýkorka, nevie to krtko, nevie to takmer celý les. Ale les sa na medveď spoliehal...a teraz sa díva, ako si pri tom sebapoškodzovaní medveď spravil za sebou krvavú stopu, po ktorej už nedočkavo idú vlci....

A že to nie sú obyčajní vlci je nám jasné. Majú síce na sebe krásne jemné biele ovčie rúna, no tie krvavé oči, a krv na ich tesákoch sa nedá prehliadnuť (teda niektorý, najmä starší obyvatelia lesa by im isto prepáčili aj keby im zahubili celú rodinu).

Na čele svorky si vykračuje s vyžehleným rúnom, s jamkami a úsmevom nový alfasamec Pelle, vedľa oslík Tomáš, toho si alfasamec Pelle ochočil toť nedávno ako svoju podržtašku. Len vyjú a čakajú, vyjú za dňa, vyjú už aj za tmy, vyjú obyvateľom lesa o tom ako im prinavrátia poriadok a pokoj keď medveď otrčí svoje laby. Vedľa alfasamca sopreblond vlčica s dlhými vyžehlenými kučerami vlny, zaklipká vždy očkami a zasníva sa ako jej dobre bolo, keď vlk Kaliňák valil v lese svoje kolo.

Zpoza kríka sa za hlavným vlčím vojom kradne bývalý trojnásobný alfasamec svorky, jeho pach už otrávil nejednu domácnosť a príbitok, ale je to raz modla lesa, tí starší by ho vyvážili zlatom keby mali tehličiek ako vĺčok Kičura. Je to už len tieň bývalého superalfasamca nielen celého lesa ale celého vesmíru. Vždy bol akýmsi bezdomovcom, ktorý prespával len v norách svojich súputníkov, užíval najdrahšie kapitalistické výdobytky čo les ml , užíval si moc, pelešil a páril sa s vyvolenými vlčicami, čo isto bolelo jeho vyvolenú Ivanku. Bývalý alfasamec má ale najkrvavejšie oči, a najzakrvavenejšie tesáky, to nezakryje žiadne biele ovčie rúno. A ani jeho predvoj besná Che-čivava s komunistickým kosákom a kladivom na svojom bielom rúne. CHe-čivava je zo všetkých členov vlčieho stáda najzúrivejšia, najviac nenávidí, najviac šteká a breše, a vždy pred obyvateľmi lesa poukazuje na svoj urodzený akademický pôvod. Jeho skutočný osoh z jeho marxistického vzdelania zhodnotili už aj mimo hraníc lesa v Oxfordskom pralese, kde ho vysmiali ako vzor čo rád niečo hlása a úplný opak koná. V lese sa povráva, že jeho knižky majú len o niečo lepšiu výhrevnosť ako bukové suché drevo, lebo čítať ich nik rozumný nechce. Nuž tak Che_čivava šteká a breše, dokola ako pokazený gramofón, no bývalý alfasamec to tak chce a Che-čivava sa nepýta, breše ešte viac. Inak povráva sa, že keď krtko Jozef. P. zdvihol na ňu svoju malú rúčku, Che-čivava sa tak zľakla, až si pustila do svojho kožúška....že hanba veľká v lese :) ..ale to je proste Che-čivava....bojko čo vie len brechať, inak bezvýznamný člen pre obyvateľov lesa.

Opodiaľ celej tej krvavej tlupy nájdeme mladých vlkov, ktorí prepadli akýmsi extrémistickým manierom, vzývaním nejakého voccu, ale inak sa nevedia dohodnúť ani na tom čo je fašistické a čo demokratické. Také čierne ovce svorky, ale svorka ich potrebuje aby mohla ďalej spoločne zabíjať.

Nuž a medveď sa ďalej brodí po brucho v snehu, zraňuje sám seba čoraz viac, a vlkom stačí len čakať....čakať ...čakať a vyť. Ešte pár rán, a môžu ho doraziť. S prispením rozhnevaných obyvateľov lesa, ktorých svojím vytím úplne ovládli. "Spoločne" ho upália na hranici za jasotu a besného vytia.

Potom budú môcť zhodiť ovčie rúna, oslobodiť svojich druhov, ktorí sa síce priznali k hrozným činom a vydať sa spoločne na beztrestné rabovania lesa a jeho obyvateľov tak , ako to robili 12 rokov predtým.

Alfasamec samec s jamkami vyoblizuje kožuch bývalému alfasamcovi, ten sa rád povrtí pred extrímistickou časťou svorky, a za brechotu Che-čivavy a utekajúceho oslíka Tomášsa sa s revom vrhnú na obyvateľov lesa.

"Hej medveď.....toto chceš?"

"Chceš zachrániť les?"

"TAK SA NEZRAŇUJ !!!....vlci sú tu a nič zatiaľ nemusia robiť"



P.S.:ak sa niektoré postavy v tomto príbehu našli gratulujem :) ak medveď nájde koordináciu celého tela gratulujem ešte viac a držím palce

Jazvec Michal, obyvateľ lesa