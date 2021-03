Škandál - Poslanec Ľuboš Blaha na výplatnej páske Billa Gatesa

Pro-ivermektínový poslanec Che-Blaha len pár dní po spustení výskumu na účinky Ivermektínu, ktorý financuje Bill Gates, dostal svoju výplatu v špinavých petrodolároch a začal proaktívne propagovať farmafirmu Merck & co. inc.,ufff.

Cez text k Vám milý čitatelia nedokážem priniesť ten "precítený" a afektovaný detský prejav, ako náš vševedec Ľuboš Blaha, ktorým okrem svojich detičiek častuje aj "svojich vraj priateľov" na vlastnom FB plátku, tak skúsim len fakticky a menej precítene.

1.) Dnes poslanec Blaha odštartoval oficiálnu propagáciu Ivermektínu naplno svojím afektovaným videom, či to bude stáť ľudské životy alebo nie...petrodoláre z USA sú dôležitejšie.

2.) Len pár dní dozadu sa Bill Gates (presne ten, ktorý nám chce všetkým implementovať cez očkovanie čipy a ovládať nás cez 5G siete) rozhodol svojimi miliónmi podporiť výskum účinkov Ivermectínu na COVID 19...výsledky budú známe až o pár mesiacov (zdroj https://trialsitenews.com/bill-and-melinda-gates-fund-global-ivermectin-fluvoxamine-clinical-trial-targeting-covid-19-together-covid-19-trial/

3.) Mnoho mnoho rokov dozadu , ešte v roku 2002 ten istý Bill Gates investoval cez 205 miliónov dolárov do kúpy akcii 9 farmafiriem..a medzi nimi bol aj...Merck & co. inc (zdroj : https://www.wsj.com/articles/SB1021577629748680000...a viete kto celosvetovo vyrába ten "megazaručený" liek podľa Blahu Ivermectín? Áno...Merck & co. inc...ajajáááj

4.) Čo nám vraví o nežiadúcich účinkoch Ivermectínu len obyčajná Wikipédia: " Vo všeobecnosti sa vyskytujú neurologické príznaky, hnačky, zvracanie a ďalšie. Ivermektín sa nesmie podávať tehotným ženám (hrozí poškodenie plodu).. Nemal by sa užívať v prípade precitlivenosti na ivermektín či inú zložku liečiva. S opatrnosťou a po zvážení lekárom by mal byť používaný u pacientov s chorobami pečene, obličiek, HIV-pozitívnych a u osôb starších ako 65 rokov.

5.) Čo nám dnes úplne triezvo na tému Ivermektín odkázal naozaj odborník (nie náš "politológ a expert" na farmakológiu Blaha) , ale skúsený Primár v Nemocnici v PB MUDr. Kulkovský Milan na svojom Blogu?

Citujem z blogu ako skúsenosť " Bolo hospitalizovaných už niekoľko pacientov, u ktorých došlo k poškodeniu pečene. Osobne mám skúsenosti s tým, že sme ho museli pacientom pre zhoršenie pečeňových testov vysadiť. Naposledy sme prijali pacienta, ktorý jeho užívaním nezabránil rozvoju zápalu pľúc, naviac si privodil pečeňové poškodenie a dezorientáciu s halucináciami, ako možný nežiadúci vplyv na centrálny nervový systém. Pomoc žiadna a komplikácie, ktoré musíme riešiť my, lekári a nie niekto, kto užívanie ivermectínu vášnivo propaguje zo svojej izby"

Prečítajte si naozaj celé tu ..https://www.facebook.com/kulkovskymilan/posts/279057313803769

6.) Posledný odkaz na základe klinických štúdií a FAKTOV nám nedávno dala samotná EMA (Európska lieková agentúra ) :(https://dennikstandard.sk/49953/ivermektin-ema-neodporuca-pri-nadmernom-pouziti-moze-byt-jedovaty/

ZISTENIE: Pán Blaha...to fakt? Fúúúúúúúúúúúúúúúúúj. To je škandál. Takto evidentne ste sa nechali zaplatiť US dolármi od Billa Gatesa aby ste propagovali experimentálny liek na ľuďoch? Naozaj takto verejne by ste do ľudí hlava nehlava ládovali bagrom vysoké dávky experimentálneho Ivermektínu, ktorý bez riadneho posúdenia lekárom spôsobuje poškodenie plodu tehotných žien, možnú paralýzu a zrútenie nervového systému...fúúúúúúúj.

Farmafirmou Merck and Co. Inc...?????...ktorú "vraj" tak nenávidíte a hejtujete? Streľba do vlastného kolena či hlavy?

Že sa nehanbíte súdruh Blaha. Takto za US doláre pravdepodobne posielať nevedomých ľudí na pravdu Božiu...fúúúúúj.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nuž a teraz vážne. Samotné ZISTENIE je očividná konšpirácia a upozorňujem čitateľa na nezmyselnosť prepojení uvádzaných v bodoch 1 až 3, nakoľko nepovažujem reálne, aby taký filantrop ako Bill Gates, čo si na svoj majetok zarobil legálne a vlastnými rukami, bol v akomkoľvek spojení s takým gaučíkovým komunistickým revolucionárom a nulou ako nejaký Ľuboš Blaha, ktorý si na svoj majetok zarobil ničnerobením v NRSR z daní obyvateľov SR, kde poberá kapitalistických takmer 5000 EUR mesačne

Danú formu ZISTENIA som uviedol ako príklad typickej manipulácie a hejtu , ktorým pán poslanec Blaha tak rád kŕmi národ pre prospech vlastnej strany SMER, svojho šéfa Robka a pre svoje teplé miestečko v NRSR kde nemusí pohnúť ani prstom. Nenávisť je silná emócia a je to silná zbraň na ceste k návratu Mafie.

Body 4 až 6 sú holými faktami ktoré uvádzam s plnou vážnosťou.

Pán Blaha, keďže viem že si ma prečítate, chcem sa Vás spýtať takto verejne:

1.) Odkedy ste už aj lekár a vedec na poli medicíny? (vieme len, že ste vyštudoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, a na Filozofickej fakulte Univerzita Komenského Bratislava, venujete sa marxizmu, liberalizmu a komunitarizmu., kde ste doštudoval najmä vďaka svojmu tatkovi komunistovi, a Vašich 9 napísaných brakov kníh . ktoré sú vhodné tak na kúrenie sú citované XY krát menej, ako nemenovaný záhradník, ktorý sedí v NRSR a ktorého ste naposledy tak urážal :)

2.) Na základe čoho veríte "faktu" že v komunistickej Číne zomrelo na COVID 19 len 4 636 ľudí?

3.) Viete povedať dátum a podložiť ho dôkazom, kedy Ruská federácia dodala potrebné údaje pre EMA k procesu schvaľovania vakcíny SPUTNIK V. a prečo to bolo tak neskoro oproti ostatným západným vakcínam?

4.) Čo ste sa naučil od pána Pašku v rokoch 2006 až 2010? ..,ktorý SR vedome o....l o pár miliárd EUR , ktoré nám v zdravotníctve tak veľmi dnes chýbajú...

5.) Viete vierohodne , fakticky a medicínsky vyvrátiť dohady o tom, že ste mohli s veľkou pravdepodobnosťou po novembrových protestoch (a fotení sa bez rúška s XY ľuďmi) nakaziť COVIDOM vlastného otecka?

6.) Zakúpili ste tatkovi po zistení nákazy COVIDOM Ivermektín v Rakúsku, kde ste tak rád chodili na nákupy a kávičky? Ak áno, prečo mu podľa Vás nepomohol? Ak nie, kde ste asi zlyhal a čo ste mohli spraviť inak?

Prajem Vám pekný večer, menej afektovaných videí , menej nenávisti v srdci, a najmä veľa zdravia. :)

Váš "fanúšik" v mene všetkých zabanovaných :)