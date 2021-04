Otvorený list pre aparátčika a pravdepodobne agenta cudzej mocnosti Ľuboša Blahu

Vážený pán poslanec ,obraciam sa na Vás v mene (pravdepodobne a aj našťastie väčšiny) Slovenského národa, aby ste prestali robiť hanbu a nevykonávali vlastizradnú činnosť v mene cudzej mocnosti.

Skôr ako Vám napíšem detaily môjho listu, chcem zdôrazniť, že mám hlbokú úctu k histórii Ruského národa, k jeho tradíciám, k obeti hrdinov, ktorí padli za našu slobodu v 2. svetovej vojne, k Rusom a Ruskám, k ich práci a hodnotám. Strávil som v Rusku počas cca 20-tich ciest a 6 rokov nezabudnuteľné chvíle a spoznal som nezabudnuteľných ľudí. Opäť sa tam rád vrátim, a nebude to preto ako to robíte Vy kvôli sebaprezentácii Vašich politologických nezmyslov pre 7,5 študenta na MGIMO v Moskve, alebo pre noty a ruble z Kremľa, ale pre realitu čara Ruska , ktorú spoza klávesnice amerického fejsbúúúúku a Vašej pomýlenej ideológie nikdy nespoznáte.

To čo ale robí Kremeľ a jeho politika je "dehonestácia" všetkého dobrého a krásneho, čo som popísal vyššie a čo si na Rusoch a Ruskách vážim.

Ako prísny štatista a fakticky založený človek sa Vás pýtam, na základe čoho si dovoľujete písať v mene Slovenského národa? A dokonca ako v liste Ruskému veľvyslanectvu tvrdíte v mene DRVIVEJ väčšiny? Váš FB svet, v ktorom pravdepodobne žije uvedená "drvivá realita" jednak nekorešponduje ani s prieskumami a zároveň Vás usvedčuje z činnosti ,ktorá priamo hraničí s vlastizradou na vlastnom národe. Píšete citujem " Rusko je náš priateľ a väčšina Slovákov vníma Ruskú federáciu ako partnera".....Hmm, posledný prieskum na smiešnej vzorke 1000 ľudí p.Mila to vidí takto: " Podrobnejšie dáta nám ukazujú, že medzi Slovákmi v populácii nad 65 rokov je Rusko vnímané ako najdôležitejší strategický partner až 47 percentami obyvateľstva, zatiaľ čo u mládeže vo veku 18-24 rokov takto Rusko vníma len 29 percent populácie Slovenska" Ako "vedec" ktorého Oxfordská publikácia označila za populistu a prototyp klamára a ktorý je hanbou SAV si viete spočítať koľko máme ľudí nad 60 rokov a koľko tých do 24 rokov. Pripájam zároveň staršie dáta o myslení národa Slovenského v realite:

https://www.trend.sk/spravy/slovaci-prieskume-odmietli-prorusku-orientaciu

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/390569-prieskum-slovensko-nie-ani-vyrazne-proruske-ani-vyrazne-prozapadne/

Veľmi smiešne až tragicky vyznieva Vaše tvrdenie v duchu našej dlhodobej EU orientácie a hlbokému ukotveniu v NATO, ktorú ste kedysi za Vašej vlády s Robkom Ficom 12 rokov uznávali a využívali výhody z toho plynúce. Ale ja viem, vy ste prototyp socialistu, cudzie hodnoty radi cicáte a využívate, vlastné hodnoty neradi tvoríte (však ste nebol schopný spraviť jediný vlastný zákon v NRSR za 8 rokov = "politológ a učenec" , kde aj predavačka v TESCU vytvorila pre SR 10000X viac pridanej hodnoty ako Vaše nepotrebné blahorodie)

K tomuto bodu len pridám fakt, že ako nejaký opozičný poslanec ledva 10 % strany tu idete písať v mene celého národa ,keďže máme parlamentnú demokraciu a vládu väčšiny v koalícii, ktorá sa rozhodla na základe faktov.

V pondelok ste napísali srdcervúci status o listoch od kamarátov z Česka, ale predpokladám , že to boli ešte 4 kamoši nebohého tatka z Komunistickej strany, ktorí sa zasekli v 48m roku a želajú si Boľšoj komunizmus a ČSSR. Zvyšok boli už len tí imaginárni kamaráti, s ktorými sa "nahlas rozprávate " v pracovni , keď píšete tie žvásty na FB tým afektovaným hláskom :) Vsjo charašo malčik Blaha

Najviac ma pobavila Vaša hláška " V skutočnosti neexistuje žiaden dôkaz, že by mali Rusi niečo spoločné s výbuchom vo Vrběticích, ruská strana to celé popiera a celkom jasne ukazuje, že ide o americkú propagandu.

Tak pán poslanec, či "vedec" či "politológ" za ktorého sa hanbí aj SAV, Vy máte nejaké dôkazy ktoré "jasne ukazujú na americkú propagandu?" Vy si myslíte, že České tajné služby, ktoré daný prípad vyšetrovali 7 rokov, kde spojitosť s GRU našli až po spárovaní záznamov z kamier v súvislosti z občanmi Ruska, ktorí sa podieľali aj na otrave Skripaľa, Vášmu blahorodiu zašlú na váš FB dokumentáciu s dôkazmi? To ste sa fakt na tej VŠ hrali pod lavicou s......alebo ste písali retroletáky k 1.máju do ZSSR keď tomuto veríte? 7 rokov dávali dokopy také dôkazy , že nebola najmenšia pochybnosť o tom že išlo o diverziu na cudzom území a že ho spáchali agenti GRU na príkaz KREMĽA. O potvrdení uvedeného diania v ČR svedčí aj to, že s krokmi vlády o vyhostení diplomatov súhlasil samotný prezident, ktorý je mimoriadne prorusky orientovaný. A Vy si budete na FB otierať Vaše nevymáchané bolševické zamastnené ústa o nejakú "VRAJ ....Vesničku ,mou střediskovou". Môžete sa hanbiť, pretože v tej vesničce zahynuli v dôsledku pôsobenia GRU dvaja manželia, otcovia, starý otcovia...ĽUDIA. Vo Vašom pomýlenom ideologickom svete to boli len veci, ktoré stáli v ceste Vašim kamarátom z Kremľa, že pán poslanec?. Fuj, že Vás hanba nefackuje.

Vaším jediným "dôkazom" je vlastne len to že to Kremeľ popiera. Tak to je fakt "dôkaz" jak Brno . To je ako keď môj 8 ročný syn popiera niečo , čo evidentne viem , že spravil.

Trošku k faktom čo si o tom myslí ozajstný odborník..a k tomu vojenský, je tu od bývalého generála SR p.Macka:

https://dennikn.sk/2361147/byvaly-general-macko-utok-vo-vrbeticiach-je-horsi-ako-skripal-cesi-isli-na-hranu-a-teraz-potrebuju-spojencov/?ref=list

Ako to skutočne prebehlo tak ešte známy Bellingcat:

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/cesko-ruska-krize/3300647-za-vybuchem-ve-vrbeticich-je-sest-ruskych-agentu-vcetne-velitele

Zároveň ma nijak neprekvapilo, že celú propagandu ste odpálili na svojom FB plátku skôr ako Ruské veľvyslanectvo a presne tou istou zahmlievacou rétorikou. Viem, že bolo pre Vás priam nutkavé zverejniť poslané inštrukcie z KREMĽA čo najskôr, ale až takto okato pán poslanec? :)

Takže sa Vás pýtam kto je to teda "MY" vo Vašom liste? Šialený komunistický gaučíkový revolucionár s Dankom, Chmelárom, Kotlebom, Uhríkom a 100 000 spomienkových socialistov, ktorý majú tak krátku pamäť, že zabudli ako prišli naši Ruskí bratia v 68 vykúpať nás vo vlastnej krvi a neodišli 21 rokov? To ste akože v liste "MY" Slovenský národ..."drvivá väčšina"? Tak potom gratulujem....k tomu "MY".

Tak si to zhrňme pán "pseudovedec" Blaha.

1. Vaše návštevy na Ruskom veľvyslanectve u pána Fedotova sú asi častejšie ako povinnosti manžela doma, keďže to nestíhate popri písaní tých FB žvástov

2. Vaša jednostranná rétorika a obhajoba v menej cudzej mocnosti je priam bájna (aspoň teda medzi Vašimi virtuálnymi priateľmi)

3. S radosťou preberáte ProKremeľskú propagandu a formou hybridnej stratégie tu zasievate nenávisť a polarizáciu časti spoločnosti (stále neviem napríklad nikde nájsť že liberáli chcú niekde prepisovať históriu)

4. Vypisujete tu predstaviteľom cudzej mocnosti vraj " v mene Slovenskej Rebubliky" ale nemáte na to ani diplomatické oprávnenie a ani mentálnu výbavu

5.Za návrat Ruského Brata na územie SR ako v 68 v mene "mieru a dobra" by ste dokázali pravdepodobne obetovať tisíce Slovákov (To nejaké Vrbetice sú len slabý odvar že?.... Vy CheBlaha)

6. Oslobodenie Sovietskou armádou v 45 je naša vďaka a patrí vraj Rusku ako nástupníckemu , štátu, dobre, súhlasím . Ale prečo teda podľa Vášho historického blahorodia okupácia v 68 Sovietskou armádou (tiež ďalšími armádami ) je už záležitosť len Sovietskeho zväzu a nie Ruska? Schizofrénia?

6. Vaša ideológia marxizmu, komunizmu v kombinácii s bezvýznamnosťou Vášho štúdia z Vás robí ideálny terč pre potreby záujmov cudzej mocnosti

Výsledkom vyššie spomenutých bodov s veľkou pravdepodobnosťou je to , že už dávnejšie ste prešli na stranu záujmov mocnosti cudzieho štátu a vyvíjate diverznú činnosť v neprospech občanov SR. Hmmm, pýtam sa Vás teda pán poslanec, stojí Vám to za to? Máte z toho nejaký finančný úžitok? Alebo máte sľúbené nefinančné mocenské postavenie ak by tu Veľký Brat prišiel? Niečo v zmysle aparátčika ŠTB čo bude našich občanov vešať? Nie je Vám hanba?

Poprosím Vás odpovede na uvedené otázky (aj keď nepredpokladám, že nájdete v sebe toľko morálky aby ste mi priamo odpovedali)

V mene uvedomelej väčšej časti občanov SR , ktoré je pevne v EU a v NATO

Michal Porubän

P.S.: ...som rád že sme sa zastali našich priamych susedov a naozajstných bratov ..Českej republiky...sme s nimi naozaj v dobrom aj v zlom...len ma mrzí, že medzi vyhostenými agentmi Ruska nie ste aj Vy

P.P.S.: ....a teraz familiárne ty gaučíkový revolucionár...bojovník pri kávičke v AUT a za klávesnicou...makač na FB za tisíce...tlčbubka prosocialnych sľubov a zároveň užívač šialeného platu za nič...nechápem ešte jednu vec... kde sa u Teba stratila tá bojovnosť a zanietenie, ktoré ešte tak obetuješ a venuješ milovanému Kremľu v porovnanís tým, ako si nechal odísť Tvojho otca, komunistu a ideológa Tvojho razenia. Spolu s Robom ste víťazoslávne doviezli z komunistickej Kuby "zázračný" liek Heberprot a ty si nebol schopný vziať na vlastné synovské a revolucionárske triko pár balení (a napriek zákazu ktoré vydalo MZ pod vedením nominantky za SMER, a nie SUKL ako tvrdíš ty) a zachrániť vlastného otca? Takto si zlyhal? Ako s tým dokážeš žiť ? Za pár rubľov a pocit "geroja" na FB...nehanbíš sa pred sebou samým keď sa dívaš do zrkadla? S týmto pocitom žiť život s virtuálnymi priateľmi, s hanbou v SAV a s pocitom , že si ten najzbytočnejší "politológ" na tejto planéte je fakt na nezaplatenie.

Vence nenos Ľubko...a "bojuj"....za svoju zapredanú červenú dušičku cudziemu štátu :)