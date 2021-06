Tornádo a tragédia v ČR a PR poslanca Blahu na úkor mŕtvych

Ak chcete vidieť ako sa (ne)slušne vygrcať na hrobe obetí hroznej tragédie, ktorá sa odohrala na východe ČR po tornáde a využiť na zbieranie PR a SMER politických bodov, tak platený FB poslanca Blahu Vám dá pohľad dezoláta raz dva

Kto dosiahol Mt.Everest vie čo znamená vrchol sveta, kto dosiahol víťazstvo na OH vie čo znamená dobyť športový Olymp, nuž a kto chce poznať ako sa dá preraziť najhlbšie morálne dno celej galaxie tak mu stačí aj platený kapitalisticky FB plátok pseudovedca a pseudopolitika v jednom...marxistického gaučíkového revolucionára Ľuboša Blahu zo dňa 24.6 po hrôzostrašnom a tragickom vyčíňaní tornáda v ČR.

Takto si sadol na dosku WC , zapol liberálno kapitalistický FB a spojil tragédiu s nezlučiteľným, len aby sa mohol vo svojej červenej izbe obklopený bustami vrahov Lenina a Stalina smiať so svojím prihlúpnutým úsmevčekom ako mu prišla smrť nevinných ľudí vhod na ceste za vlastným PR a získavaním % bodov pre svojho mecenáša SMER.sk.

Ľuboš Blaha prízemným spôsobom spojil tragédiu a obete s tým , aby sa primitívne seba-odprezentoval, aby vniesol do sŕdc jeho fanúšikov opäť kus nenávisti a polarizácie a jednoducho prízemne zneužil túto tragédiu tak primitívne, ako je to len on zanietený marxista schopný.

A prejdime na Tykanie, keďže si môj verný čitateľ:

Za prvé:

O akých bratoch teraz trieskaš keď po kauze Vrbetice Ti bolo úprimne jedno , že zomreli nevinní ľudia len preto že sa Rusi rozhodli že si vyhodia mimo svoje územie nejaký skladík do vzduchu. Obhajoval si ten teroristický čin ako radový člen GRU a bratia Česi boli v Tvojich očiach zlí ľudia. Ty zapredaný aparátčik, už sa konečne spamätaj na čej strane stojíš, lebo to Tvoje Rusko ako jediné zatiaľ zaviedlo to Tebou spomínané fašistické povinné očkovanie. Tak si daj 2, 3 facky alebo sa daj liečiť na schizofréniu.

Za druhé :

Vláda zareagovala okamžite a to vyslaním záchranných zložiek, hasičských zložiek, išla aj Horská služba....tak ako sa na suseda patrí. Len ty si namiesto nasadnutia do Dacie a odvezenia aspoň minerálky postihnutým keďže to máš na skok z BA alebo poslaním svojho 1 mesačného platu na transparentný účet , sadol za FB a vygrcol si túto znôšku nezmyslov a hejtu. Vieš, ty gaučíkový "ľavičiar" o tom, že aj do toho Bieloruska posielame pár tisíc EUR práve tým, čo nemôžu študovať kvôli Lukašenkovej totalite, tým čo nemajú právo na slobodný názor? To za čo ty vraj tak srdnato bojuješ a hlásiš sa k tomu? Toto ti je proti srsti? Že sme dali na podporu slobody a demokracie? Och , keby žil Štefánik natrieskal by po Tvojej umastenej papuli 10X takú, až by ti vytĺkol tie žlté zuby a po každej rane by skríkol..."nikdy viac komunisti".

Za tretie:

Rozmýšľam koľko vy ste za 12 rokov naliali do mimovládneho sektora a do médií? Podľa dostupných zdrojov niekoľko miliárd EUR. Rozmýšľam kedy si túto výzvu dal na Roberta Fica keď ste tu vládli? Odpoviem Ti, NIKDY. A vieš prečo? Lebo ste si aj cez tie mimovládky dokázali uliať milióny do vlastných kešení a vreciek. Preto nemám úplne pozitívnu predstavu o fungovaní mimovládneho sektora, ale na základe mojich skúseností viem, že bez tohoto sektora by štát zlyhal v oblastiach ako je opatera starých ľudí, podpora hendikepovaných, atď....pretože tento sektor kryje všetko to čo ste neboli schopní v štáte zabezpečiť počas Vášho vládnutia (oprava KRADNUTIA). Takže nedrístaj o mimovládkach, ale ak rozprávaš o tých, na ktoré ste boli nacucnutí tak potom máš pravdu..zrušiť.

Za štvrté:

Trošku paranoje zas s tým pomáhaním čo splietaš, tak Ti trošku osviežim pamäť. Ty osobne si ako pomáhal trebárs v Prešove pri tragédii s výbuchom plynu? Aha..vieme...2 statusy a 150 EUR čo si prispel....úplná špica pomoc s platom 5000 EUR mesačne a bol si vo vláde Ľuboško. Tá princezná zo skládky , ku ktorej prechovávaš asi platonickú lásku, no nevieš prekusnúť to, že je 1000X úspešnejšia a Tvoja mizogýnna obsesia Ťa núti nahovárať si utkvelé predstavy darovala 5000 EUR..tretinu platu..Ty smiešne 3%...och, takto si ty "ľavičiar" vážiš ľudí a pomáhaš im? Výsmech do tváre príbuzným a obetiam. Zvyšok si dal na nákupy a kávičku v Rakúsku alebo na kapitalistickú súkromnú školu pre detičky? Do Novák si koľko s Robom poslal keď zahynulo 20 otcov rodín? Nada..nič. Len ste s kamošmi so SMERU vynášali s podniku cash v alobale...a plnili si vrecká.Uff..choré. V 2007 ked to buchlo v Novakoch a zomrelo 8 nevinných ľudí si poslal koľko? Vtedy si FB nemal, tak ani ten status si nezaslúžili.

Zato vieme cca koľko miliárd ste si zo štátneho odniesli a plnili si ako to ty vravíš "vačky"..ako ste uniesli štát na čele so štetkou po boku Roba Fica, ako ste dohadzovali kšefty Našim ľuďom a tí čo potrebovali sa nikdy spravodlivosti nedovolali. Všetky tie zdroje by boli tak potrebné na akékoľvek neštastie, čo postihne našich občanov alebo občanov susedných štátov.Ale nie sú...lebo sú v trezoroch, tehličkách, v Dubaji, v kaštieľoch...v Tvojich kávičkách a statusoch...rozkradli sa....a na úkor nich zomreli tisíce nevinných...lebo namiesto pomoci sa dočkali napríklad len knihy plesní. A ide to aj na Tvoje triko Ty gaučíkový revolucionár...más na rukách krv.

V duchu vyššie spomenutých bodov a Tvojho amorálneho statusu si len jeden narcistický egomaniak....si amorálny bezprecedentný klamár, ktorý len využíva nenávisť a najnižie pudy ľudí tak, aby mohol manipulovať davy v prospech strany SMER a pre svoj osobný prospech. Váš bývalý poslanec Zala to povedal jasne.."Ľuboš Blaha nie je ľavičiar, on je už fašista"

Vieš Ľuboš, Tvoja dráha sa chýli ku koncu, Tvoje kompiláty citátov Marxa a Lenina nebudú a ani neboli nikdy uznané ako vedecké diela, štátny cecok prestaneš cicať hneď ako padne sláva Roba Fica a SAV Ťa konečne vykopne nakoľko znižuješ jej kredit a úctu. Možno sa začneš živiť rukami, keďže hlava ti stačí len na písania hejtu na FB.

Je priam chrapúnske priživovať sa na nešťastí iných takým hulvátskym a nenávistným spôsobom ako to robíš Ty vo svojom FB svete.Ty sa dokonca tešíš keď ľudia umierajú len aby si opäť mohol špiniť ,hejtovať a spájať nespojiteľné. Čo si ty za hnusnou červenou máničku?

Hanbi sa, a pamätaj....karma raz príde (Tvoj otec nebol ešte karma, to si bol pravdepodobne ty sam a nech ťa to mrzí do konca života)