Celá tvoja pravá tvár 5 v 1 - Fašista,Estrádista,Komunista,Aparatčík,Liznutý revolucionár

Ahoj Ľubko, dnes si už odhodil úplne všetky zábrany a dal si to na "pána", teda presnejšie ako Fašista, Estrádista, Komunista, Aparatčík, Liznutý revolucionár.Skladba tých písmen Ťa vystihuje asi najviac aj keď sa nájdeš v každom.

Hneď úvodom ťa pozdravujem, isto sa ešte spamätávaš z tej príhody v BA kde ťa opäť pomenovali tým pravým menom (keďže si do toho svojho srdcervúceho statusu citovo zatiahol aj syna, tak Adamko na to príde asi až neskôr, keď pochopí že to nebol omyl a počul dobre a tato je ozaj.....

Dnes si sa už úplne opustil, aj keď pred nejakým tými rokmi si bol tvrdo proti fašistom https://www.aktuality.sk/clanok/240576/nazor-lubosa-blahu-fasisti-patria-do-basy/

Za ten čas sa vraj hrdo hlásiš k odkazu SNP, oprávnene velebíš oslobodenie Červenou armádou, si vraj tvrdý ľavičiar., bla bla bla,,,,..nuž a potom si ťapneš s Kotlebom ako kovaným fašistom, ktorý to ma zatiaľ aj neprávoplatne súdne potvrdené, dohodneš si podstate spoluprácu a za zvukov fanfár, teda desiatok dezolé skupinky asi 700 ľudí sa tváriš že ty nič. Ľubenko, už si to začal onoho času na fotke s Milankom Uhríkom, a teraz si to dokonal....čiže si presne ako oni....síce nehajluješ a vystupuješ ako SNP bojovník...ale výsledkom je, že po dnešku nálepka fašista Ti právom patrí, aj keď ty na svojom FB plátku fašizmom nálepkuješ kadečo a kadekoho. Vieme, že si samozrejme oportunista a že lepšie je byť aj s fašistami, len aby Bobo nešiel do basy a ty si neprišiel o poslaneckú stoličku a plat 5000 EUR/mesiac. Veď kde by si sa inak ty pavedec asi podel, po vyhadzove z SAV v DAVDVA by ti nevydalo ani na tú kávu do Rakúska.

A samozrejme dnešné Tvoje zvolanie "Sme s Vami!" stálo za to. Áno, ste za násilie a anarchiu, to Vás ešte s Kotlebom spája. Pre Vás čím horšie a čím viac násilia , tým lepšie. Dobre sa na tom robia TB a zbierajú ovečky. Čert tam ber ľudí, však ešte nejakých par tisíc skolí Delta a budeme mať na centrále ples. za každého mŕtveho si dá Robo 1 rum, a ja prečítam ďalšiu stranu Leninových spisov. Takto ty "bojuješ". Ľudia sú pre Vás v SMERE len čísla, rumy , štetky a PRACHY.

Ako Estrádny komik si už dostatočne známy, od Tvojich smiešnych videí, kde hláskom pre deti oznamuješ svojim fans "nové PRAUDY" až po komické tiky z NRSR kde okrem rozhadzovania rukami už počuť len nejaké Marxisticko Leninské kydy z tej umastenej papuľky. Ale poviem Ti, uživíš sa len pre ten svoj fanklub, v kultúrnej obci s IQ nad 90 si bol aj pre velikána Lasicu, ktorý nás medzičasom opustil , len škriekajúci človek , teda presnejšie niekto kto kričal tak hlasno aby svoje klamstvá vyhlásil za "PRAUDU":

Ako kovaný Komunista si sa už osvedčil X-krát, vyrastal si predsa pod vedením jedného obdobného, a spoločne ste nikdy naozaj nepracovali, len ste sosali štátky cecok a využívali pracujúcu a strednú triedu. Síce vystupuješ ako bojovník za robotníkov a chudobu, ale kapitalistické výdobytky si vziať nedáš, to by bola tragédia keby Ťa blokol ten korporátny liberálny FB..však by si prestal existovať :) K Tvojej kovanej komunistickej rétorike sa nejdem viac vyjadrovať, odporučil by som ti debatu s niektorými z tých, čo prežili uránové bane alebo väzenie za iný názor. Tí by ti to vysvetlili predpokladám aj ručne.

O Tvojej histórii Aparatčíka som písal na inom mieste https://michalporuban.blog.sme.sk/c/560231/otvoreny-list-pre-aparatcika-a-pravdepodobne-agenta-cudzej-mocnosti-lubosa-blahu.html, len by som sa opakoval. Vždy ma pobavíš keď sa rozčuľuješ , že niekto sa pchá do zadnej časti tela cudzej mocnosti a odsudzuješ ho, ale keď ty z jednej takej úplne otvorene trčíš tak to Vsjo Charašo :)

Ako Liznutý revoluciár si na "zožratie". V tričku s masovým vrahom Che Guevarom ísť so všetkými 6 (slovom šiestimi" fanúšikmi svojho FB (vraj ich máš cez 100 000, kde boli?) protestovať mlčky za práva Kuby to chce fakt silný žalúdok. Najprv Ťa vymasírovala vládna diplomatka na Kubánskej ambasáde ako predĺžená ruky vlády na KUBE a potom si sa vymasíroval ty sám spomienkami na návštevu KUBY kde Robovi isto poslali pár ľahkých Kubánskych žien, a Ty si stiekol z nejakej knihy od Fidela Castra. Na základe uvedeného je isto na tej Kube "raj", a ako si vôbec dovoľujú Kubánci protestovať. A k tomu potom prídu na Tvoj "megaprotest" rodinní príslušníci, tých, čo naozaj na Kube žijú a "zažívajú ten raj dennodenne" a prekričia Ťa. A chcú len jediné...slobodu. A ty si taký magachrapúň , že radšej ujdeš ako by si sa mal s nimi porozprávať a zistiť ,že kde je PRAVDA. A zaklincuješ to na svojom FB plátku s tým, že ich bolo skoro toľko koľko Vás, ale čo ja viem od 1. triedy ZŠ tak 13 je vždy viac ako 6..a to drvivo viac :) Chápem že Tvoj elektorát mal z matiky a slovenčiny 3 až 5, ale ty ako "vedec" by si mal vedieť rátať.

Ako čerešnička na torte nášho gaučíkového revolucionára, že potom si hneď zabanoval a vymazal komentáre rodinných príslušníkov Kubáncov, ktorí tam naozaj žijú a napísali Ti slušný komentár. Ale ty nemáš rád iný názor, lebo si totalitný komunista. Nebodaj by sa Tvoje ovečky dozvedeli že všetko je inak.

Dnes si to teda dokonal Ľubko, keď si poskladáš z prvých písmen, čo zosobňuješ, tak si opäť sadneš za FB a zafekáliš celý internet svojím hejtom, zlosťou , polarizovaním. A prečo? Len aby si zachránil zadok svojho šéfa pred basou, a svoj ctený kapitalistický zadok o nehorázne vysoký plat, za ktorý si desaťročie v NRSR NIČ pre dobro Slovákov a pre SR nespravil.

Keby sme mlčali prebudíme sa raz v totalite, a ja mlčať nebudem, preto píšem hlavne Tebe Ľubko, ty Fašista, Estrádista, Komunista, Aparatčík, Liznutý revolucionár v jednom. Lebo Ty predstavuješ spolu s Ficom, Kotlebom,Marčekom a obdobnýmu trúbami dezolátov najväčšie ohrozenie demokracie na SR.

Vajciavremoske Ľubko a Kubánca do domu k tomu :)