Výzva Neočkovaným na COVID "Vydržte, prinášame Vám nádej !!!"

Buďte chvíľku zhovievaví milí naši neočkovaní, sme predsa Vašou vstupenkou do vášho vysneného raja. Čo chvíľa pomrieme ako muchy a bude Vám sveta žiť :)

Tak si to zhrňme milí neočkovaní, všetci čo namiesto nákupu mäsa u mäsiara idete ku kaderníkovi, auto dáte opraviť u deratizéra a namiesto lekára vyhľadáte pomoc na FB, kde dostanete odporúčanie na pečené orechy a odkaz na Veci vesmírne.

1.) Očkovanie je experimentálnou rýchlokvasnou vakcínou za účelom plnenia vreciek korporátnych farmafiriem

2.) Je to genocída ľudstva, teda všetkých zaočkovaných

3.) Nik nevie aké to má do budúcna účinky a vraj ani majitelia farmafiriem si to nedali pichnúť

4.) Mení to našu DNA

5.) Nebudeme mať deti, teda potomstvo

6.) Môžeme priťahovať železné predmety (magnetizmus na mieste vpichu)

7.) Po spustení 5G siete budeme ovládaný Bilom Gatesom alebo Sorošom

8.) Vedľajšie účinky sú také strašné že ľudia kapú ako muchy

ak som na niečo strašné, čo nám dozaista hrozí, zabudol poprosím diskutujúcich uviesť do diskusie, rád blog doplním.

Bože, Vy, neočkovaní, Vy ste zachránení...ste proste za vodou, nechápete to? Načo tie protesty , alebo závisť nad nejakou lotériou, alebo že budeme môcť ísť na chvíľu do kaviarne, či reštaurácie...či na futbal...bez testu.

Načo ten hejt a nenávisť, však my sme už všetci mŕtvi, Je po nás. Kapeme ako muchy po stovkách, deň čo deň. Nevieme dňa či hodiny, kedy na to chemické svinstvo odídeme na večnosť. Naše potomstvo nebude, však ostávame neplodní (ufff, ešteže som stihol 2 synov) a naše generácie vykapú.

Mení to našu DNA, a už nikdy nebudeme normálni, takže tí čo čoskoro nezomrú,budeme musieť na psychiatriu, alebo skončíme odlúčení od spoločnosti.

Láskavo Vás prosím ,nechajte nám chvíľku, tie márnivé okamihy, možno tú lotériu, nejaký ten zápasík na futbale, kino, či návštevu obľúbenej reštaurácie....nepotrvá to dlho, a vy za svoje malé obmedzenie dostanete neskutočnú...doživotnú...nesmiernu odmenu.

Vymrie nás takmer cez 2 miliardy, wau...to bude super...viac jedla pre Vás..viac vody a zdrojov...ceny pôjdu dolu.

Bude toľko voľných pracovných miest, že si budete môcť vyberať, ba čo viac, isto pokapú najmä majitelia nenažraných podnikov a vy budete môcť tieto podniky viesť, a možno len vytunelovať, veď je to jednoduchšia cesta k peniazom.

Zvolíte si aké chcete platy,nastolíte vládu ľudu, všetci si budete rovní, na cestách prestane platiť pravidlo pravej ruky, a bude sa môcť chodiť aj na červenú. V dedine 120 km/hod, na ďiaľnici neobmedzene.

Celá táto koalícia pojde do kytek lebo je zaočkovaná tým sajrajtom, a budete môcť počúvať na zjazdoch SmeroHlasRepublikovskoSmerodina strany heslá , ktoré si sami zvolíte, od Fica, Blahu, Mazureka, Klányiho a Ďžejny a bude na každý mesiac schválený prídel pečených holubov z neba,3000 EUR minimálna mzda, nafta a benzín za 50 centov. Samozrejme sa znárodnia všetky podniky, veď kto by ich riadil, keď pokapú všetci ich majitelia...xixixixix, somári, už sa isto dali zaočkovať.

Viete čo vás čaká za raj? Bude to úžasné. A to všetko Vám doprajeme my. Sprostí ľudia , čo sa nechali zmanipulovať farma lobby, a pichli si to svinstvo. Už vymierame po stovkách, kde sa len pozriete. Bude to chvíľka a zožnete všetko, po čom tak silno kričíte pred NRSR.

Prosím Vás v mene nás, zmagorených zaočkovaných ľudí, dajte nám pár posledných chvíľ...posledné jedlo....futbal...obľúbený film....márnivú výhru v lotérii.

Je to pre Vaše dobro a raj, ktorí si želáte. Obetovali sme sa pre dobro Vás, pre budúcnosť planéty, lebo Vy ste naša budúcnosť. Čo je to pár obmedzení oproti tomu, čo čoskoro získate? Neobmedzenú moc, peniaze a kus anarchie, ktorý Vás vyvedie z tejto liberálnej demokracie na vrchol Človečenstva.

Prosím Vás, vydržte, a budete vyslyšaní. Obetovali sme sa za Vás.

AMEN.

P.S.:.. #IronyOff